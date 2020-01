Le Miz et Daniel Bryan, battage médiatique Royal Rumble

WWE.com

Le WWE Friday Night Smackdown est à nos portes. L’action démarre sur FOX à 20h HNE/ 7pm CST et il est difficile de détecter exactement dans quelle direction la WWE se dirigera avec ses principaux scénarios. Le Miz et Daniel Bryan ont joué un rôle important la semaine dernière, mais si je suis honnête, je suis un peu inquiet où les choses vont.

Nous avons votre aperçu Sportsnaut Smackdown prêt à l’emploi. Dites vos prières et mangez vos vitamines.

Le Miz et Daniel Bryan ont soudainement une chimie horrible

Il semble que Daniel Bryan et The Miz seront associés d’une manière ou d’une autre à The Fiend en tant qu’ennemi commun. C’est vraiment stupideet pire encore, WWE Creative a décidé d’essayer d’injecter de l’humour dans son morceau la semaine dernière. Il détruit une vision recyclée de “Team Hell No” de Bryan et Kane programme d’il y a quelques années, et c’est exactement ce que j’ai répondu lorsque je l’ai regardé la semaine dernière.

“Sûrement pas!”

Rien associé à The Fiend ne devrait avoir des aspects comiques. “Cher celui qui a eu cette mauvaise idée, veuillez vous éloigner de l’ordinateur portable et de la session de brainstorming. “Espérons que nous reviendrons sur quelque chose de plus conforme à ce que The Fiend a été cette semaine.

Braun Strowman veut la ceinture intercontinentale

C’est un concept auquel je peux souscrire.

Strowman est peut-être la superstar de la WWE qui mérite le plus une course au titre qui n’a pas eu son moment pour briller. Il a commencé l’idée de poursuivre le titre IC la semaine dernière quand il a eu une rencontre avec le champion actuel Shinsuke Nakamura, son manager Sami Zayn et Cesaro.

Je voudrais adore voir une construction qui mène à Strowman remportant le titre au Royal Rumble. J’espère que l’épisode de cette semaine nous donnera un certain mouvement dans cette direction.

Le baron Corbin s’améliore tranquillement

Je sais, vous détestez probablement le personnage du baron Corbin. Je le faisais aussi. Cependant, il s’est beaucoup amélioré tranquillement par rapport à 2019, et je l’ai mentionné comme l’un des artistes les plus remarquables en 2019 pour la WWE.

Il est dans une querelle semi-poubelle avec Roman Reigns en ce moment, mais Corbin essaie également de devenir le candidat n ° 1 au titre de la WWE. Malgré une réservation douteuse, je suis toujours intéressé à voir comment ce prochain match Triple Threat entre lui, The Miz et Daniel Bryan se révélera. Le gagnant obtient The Fiend au Royal Rumble.Ne vous attendez pas à voir Corbin gagner, bien qu’il puisse être intéressant de regarder The Fiend dévorer The King au Royal Rumble, surtout si cela met en place le début de la construction vers l’adversaire de Wyatt WrestleMania 36.

Qui suis-je plaisantais? C’est trop cool pour arriver, alors attendez-vous à ce que Bryan vienne en tête et que The Fiend se montre d’une manière ou d’une autre vendredi.

Carmella est juste un peu…

Que se passe-t-il avec Carmella?

Elle n’a aucun lien avec aucun scénario et la semaine dernière, ils l’ont manquée pour un match sans signification contre Sonya Deville. À part R-Truth et le chaos du titre 24/7, Carmella semble perdue et la WWE doit faire quelque chose avec elle caractère cette semaine pour nous faire soigner.

Shinsuke et Cesaro pourraient-ils détrôner The New Day?

Pour une raison quelconque, je pense que le New Day est mûr pour perdre bientôt ses titres. La semaine dernière, j’ai prédit en toute sécurité que l’équipe pour les détrôner pourrait être The Revival. Ils ont été momentanément jetés hors de la piste, et Shinsuke et Cesaro ont eu un match avec les champions.

Si Shinsuke va laisser tomber le titre IC à Strowman, ce qui est une possibilité réelle, le fait que lui et Cesaro fassent une course avec les titres des balises semble plus logique.

Yeux sans visage

Lacey Evans me rappelle athlétiquement Charlotte. Elle peut faire à peu près tout ce que vous lui demandez sur le ring. Je pense qu’elle était excellente comme talon, mais ce récent tour de visage semble bien trop ringard.

Lacey est-elle vraiment un visage?

Ses seulement une question de temps avant que l’Univers WWE sans cœur commence à la huer et ses enfants. Croyez-moi, ces gars et ces filles n’ont aucune pitié pour l’homme, la femme ou l’enfant. Evans est meilleur comme talon et je me demande combien de temps il faudra avant qu’elle ne se retourne.

Elle pourrait bien être la prochaine championne féminine de Smackdown d’abord, cependant.

Nous avons besoin de Regins romains

OK, la WWE ne nous a pas donné Roman Reigns ou The Fiend la semaine dernière. Ne tirons pas deux semaines de suite. La marque bleue a besoin d’apparitions de ses deux plus grandes stars à plein temps.

Revoyons The Big Dog et Bray à la télévision vendredi soir pour Smackdown.