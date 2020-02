Le Miz, John Morrison et Bayley réagissent à leurs victoires au Super ShowDown de la WWE, plus

La WWE a publié la vidéo suivante, montrant The Miz et John Morrison réagissant à leur victoire au SmackDown Tag-Team Championship au Super ShowDown. Le Miz a dit:

«Cela faisait un moment que j’attendais depuis si longtemps. Tu es parti depuis si longtemps, je me sens dans les décharges depuis au moins trois mois. Et honnêtement, ça fait trois ans à la WWE, mais quand tu es revenu, ça m’a un peu rajeuni, et c’était comme ouais! Ouais! Et votre enthousiasme, quoi qu’il en soit, ça émanait de moi. Je nous regarde alors, et je nous regarde maintenant. Nous sommes plus intelligents. Nous sommes meilleurs, et honnêtement, que ce soit Raw, Smackdown, NXT, nous pouvons affronter n’importe quelle équipe de tag de n’importe quelle génération de n’importe quel jour. Nous l’avons fait, et maintenant nous allons recommencer. “

John Morrison a ajouté, “Comme nous l’avons toujours dit, nous sommes la plus grande équipe de tag du 21e siècle, et je pense que c’est toujours le 21e siècle.” Le Miz a poursuivi: «Ça l’est. Dans la vie, il y a des gagnants et des perdants, soyez jaloux! »

La WWE a publié la vidéo suivante, avec Bayley commentant sa victoire sur Naomi au Super ShowDown: