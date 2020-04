Le monde de la lutte réagit au match “Firefly Funhouse”

Ce soir, nous avons assisté à l’un des moments les plus bizarres et les plus tordus de WrestleMania de l’histoire, alors que “The Fiend” Bray Wyatt a vaincu John Cena dans un match “Firefly Funhouse”. Voyons quelques-unes des réponses du monde de la lutte.

Legit j’ai vraiment apprécié ce match Fire Fly Funhouse. Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais c’était plutôt cool.

– Renee Young (@ReneeYoungWWE) 6 avril 2020

Mon esprit est soufflé… .. #fireflyfunhouse #Wrestlemania

– Robert Roode (@RealRobertRoode) 6 avril 2020

J’ai besoin de plus!! C’était génial! Fiend / Cena

– Hurricane Helms (@ShaneHelmsCom) 6 avril 2020

C’ÉTAIT ÉTONNANT !!! #FireflyFunHouse

– No Way Jose (@WWENoWayJose) 6 avril 2020

Comment décrivez-vous cela à quelqu’un ??

– Glenn Gilbertti (@TheRealDisco) 6 avril 2020

OMG. C’est tout ce que j’ai. OMG. # Wrestlemania36 #FiendVsCena

– Matt Morgan (@BPmattmorgan) 6 avril 2020

C’est la chose la plus cool que j’ai jamais vue de ma vie. # FireflyFunhouse #WrestleMania

– 🕳🐇Killer Kross ⏳💀❌ (@realKILLERkross) 6 avril 2020

Je ne sais pas ce que je viens de regarder… mais j’ai adoré. #FireflyFunhouseMatch #WrestleMania

– Matt Cardona (@ZackRyder) 6 avril 2020

Juste ciel!!! #FireflyFunhouseMatch était magnifique. Je ne pouvais pas détacher mes yeux. Absolument captivant. #WrestleMania pic.twitter.com/c4dE097JXu

– Nikki Cross (@NikkiCrossWWE) 6 avril 2020

Tant de petits coups subtils dans l’entreprise dans ce match #FireflyFunhouse.

Cena les a laissés faire beaucoup que je n’aurais jamais imaginé et Bray Wyatt a un si bel esprit. pic.twitter.com/s2CulIllM0

– Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 6 avril 2020

Rappelez-vous les gars, la lutte est ce que nous en faisons. AMUSEMENT. Oui, ce n’était peut-être pas la tasse de thé de tout le monde et c’était bizarre, fou et il y avait des moments WTF mais j’étais diverti. #FireflyFunhouse

– James Storm (@JamesStormBrand) 6 avril 2020

Eh bien, Dusty Rhodes a toujours dit que nous faisions des films @ JohnCena vs @WWEBrayWyatt

Était différent

J’aime toujours différent

Super trucs # FireflyFunhouseMatch

– Tommy Dreamer (@THETOMMYDREAMER) 6 avril 2020