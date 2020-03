Le nom de Ring Wilder après la WWE sera probablement “ Cash Wheeler ”

WWE.com

PWInsider rapporte que Dash Wilder de la WWE a récemment déposé une demande de marque déposée de «Cash Wheeler».

Serait-ce enfin la fin de la course de The Revival dans la promotion de Vince McMahon?

Il semble que oui, car la moitié du duo a déjà commencé à se préparer à la vie après la WWE.

Le 9 mars, Dash Wilder a déposé la marque de commerce de «Cash Wheeler» pour une utilisation sur G & S: bandanas, chapeaux, sweat-shirts à capuche et chemises, selon PWInsider.

De toute évidence, il semble que Wilder assumerait le nom de “ Cash Wheeler ” dans la promotion dans laquelle il apparaîtra ensuite, s’il réussit dans ses tentatives pour revendiquer les droits sur le nom. Scott Dawson emboîtera-t-il le pas avec un autre changement de marque? Todd Lawson, peut-être …

Ce n’est un secret pour personne que Scott Dawson et Dash Wilder ne sont pas très satisfaits de leur situation actuelle à la WWE et cherchent à quitter l’entreprise depuis plus d’un an.

Cela a conduit le couple à être renvoyé chez lui indéfiniment après ne pas être apparu vendredi soir SmackDown depuis fin janvier.

On pense que le contrat de Dawon expirera à un moment donné ce mois-ci ou le suivant et que Wilder prendra fin deux mois plus tard – en raison de sa blessure à la mâchoire qui l’a mis à l’écart pendant deux mois en 2017.

Donc, au moins la fin est en vue pour la paire.