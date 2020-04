Le nombre de téléspectateurs bruts de la WWE tombe sous les 2 millions pour le salon à domicile WrestleMania 36

WWE.com

Les cotes de la WWE continuent de chuter à mesure que l’attrait étrange de leurs spectacles d’arène vide se dissipe, la promotion affichant une audience désastreuse pour l’épisode de retour à la maison de lundi soir Raw de cette semaine.

Selon les données du Showbuzz Daily, Raw n’a attiré en moyenne que 1,92 million de téléspectateurs, ce qui serait l’un des totaux les plus bas de l’histoire de l’émission. Voici à quoi cela ressemble: –

Première heure: 2,14 millions

Deuxième heure: 1,99 million

Troisième heure: 1,65 million

Ce chiffre de la troisième heure est le pire de l’histoire de Raw. Oui.

En ce qui concerne la démographie clé des 18-49 ans, Raw a obtenu une note de 0,58, assis sous deux épisodes d’amour et de hip-hop dans le classement de la nuit.

Il s’agit d’une baisse de plus de 700 000 par rapport au salon de l’an dernier à WrestleMania, qui a attiré une audience moyenne de 2,639 millions. C’est un nombre épouvantable et épouvantable à la veille du plus grand spectacle de l’année, bien qu’il reflète le niveau d’excitation entourant la “ Vitrine des Immortels ” de cette année et la lassitude croissante envers ces spectacles à l’arène vide.

Momentum plus marketing est égal aux notes. Malheureusement, la WWE n’a ni l’un ni l’autre de son côté pour le moment, et la situation pourrait ne pas s’améliorer tant que la crise mondiale ne se sera pas atténuée.