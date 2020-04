Le nombre de vues brutes de la WWE tombe à nouveau en dessous de 2 millions

WWE.com

Le nombre de téléspectateurs bruts de la WWE est à nouveau en baisse, le spectacle de cette semaine enregistrant une moyenne de 1,91 million de téléspectateurs sur ses trois heures (selon les données de Showbuzz Daily).

Voici comment ce nombre se décompose: –

Première heure: 1,99 million

Deuxième heure: 1,91 million

Troisième heure: 1,83 million

Ce qui est remarquable ici, c’est que le retour de l’heure une à l’heure trois était beaucoup mieux que d’habitude, avec seulement 8%. Plus de téléspectateurs que l’on s’attendrait généralement à rester dans le créneau principal de l’événement, occupé par Drew McIntyre contre Andrade cette semaine, avec un saut de chaîne minimal.

En ce qui concerne la démographie clé 18-49, Raw a obtenu une note de 0,58. Ses heures se sont terminées respectivement aux numéros trois, cinq et sept dans la nuit, seuls Love et Hip Hop Atlanta finissant plus haut parmi les spectacles de divertissement. Toutes les autres émissions avant Raw étaient des émissions de nouvelles – compréhensibles, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le monde.

Bien que le chiffre global soit le nombre le plus bas jamais enregistré pour une émission en direct, les circonstances signifient que ce n’est pas un désastre complet, bien que l’hypothèse selon laquelle plus de gens se brancheraient pendant le verrouillage s’est malheureusement avérée fausse.