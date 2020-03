Le nouveau gadget WWE de l’Undertaker REVEALED?

WWE.com

Il y a eu beaucoup de spéculations quant à la version du légendaire Undertaker que nous verrons sur la plus grande scène de tous quand il luttera AJ Styles à WrestleMania 36.

Dès que “ The Phenomenal One ” a évoqué “ l’épouse de Taker Michelle McCool sur Raw il y a quelques semaines (et lui a été référé par son vrai nom), une grande partie de l’univers de la WWE a suggéré que “ The Phenom ” était destiné à revenir à sa division Personnage «American Badass» pour la première fois en près de deux décennies. Et quand ‘Taker a dévalé la rampe la semaine dernière avec ses cheveux dans une tresse comme si c’était encore 2001, il semblait que c’était effectivement le plan.

Cependant, selon un nouveau rapport de Tom Colohue de SportsKeeda, ce n’est pas la direction prévue, après tout. S’exprimant sur le podcast Dropkick DiSKussions, il a révélé que nous pourrions voir un Undertaker très différent à WrestleMania, commentant:

“… The Undertaker mène une autre course, dirons-nous. Il a cette façon particulière de faire les choses, mais il veut avoir une certaine longévité et peut-être que le personnage de The Undertaker n’a plus raison. Le Badass américain est peu susceptible de revenir. C’était beaucoup pour l’époque. Il a été créé pour le maintenir dans l’ère de l’attitude. Mais il se pourrait que le Deadman ait simplement suivi son cours et qu’il doive maintenant évoluer et faire quelque chose de différent. ”

Maintenant, dans le dernier épisode de Raw, Styles a affirmé qu’il voulait The Undertaker of old, mais selon Colohue, nous ne verrons aucune des itérations classiques de “ The Deadman ” au Showcase of Immortals.

“On m’a dit que nous allons voir quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, nous n’allons pas voir un retour à l’ancien Undertaker. Ils veulent une table rase, ils veulent un rafraîchissement et toutes les personnes impliquées le veulent aussi … . L’âge kayfabe est bel et bien révolu. “

Il semble que cette querelle entre Styles et The Undertaker vise à détruire les derniers lambeaux de kayfabe qui protégeaient le caractère de ce dernier au fil des ans, donc un nouveau gadget est certainement une possibilité. La question est: quel type d’Undertaker serait à la maison dans un «match de cour d’os», sinon l’original?

