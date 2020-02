Le petit-fils de Jerry Lawler proféré pour la lutte amateur au secondaire

le Appel commercial a publié un nouvel article sur le petit-fils de Jerry “The King” Lawler du Temple de la renommée de la WWE et le fils de l’ancien superstar de la WWE, Brian Christopher Lawler, Blake Lawler. Blake fait partie de l’équipe de lutte au lycée Christian Brother. Il a dit,

«Ce qui m’a inspiré, ce n’était pas vraiment mon grand-père ou mon père, qui étaient tous les deux à la WWE. Vraiment, c’était plus mon beau-père et mon beau-frère. Ils sont tous les deux allés à Christian Brothers et ont lutté ici et je voulais continuer cette tradition de lutte CBHS. »

Jerry Lawler a ajouté ce qui suit, «C’est vraiment cool de voir la lutte. Ce qui me fait penser, c’est à quel point son père aurait été fier de lui. Nous sommes certainement aussi fiers de lui, mais Brian, cela aurait juste fait sa vie de savoir que Blake suivait en quelque sorte les traces. “

Le père de Blake, Brian Christopher Lawler, est décédé en juillet 2018 après s’être pendu en prison.