Le plan de la WWE prêt pour l’annulation de Wrestlemania 36

Le coronavirus est devenu une menace mondiale pour les personnes qui a affecté la vie. Les entreprises de sport et de divertissement sont considérablement entravées. La WWE a essayé d’éviter autant que possible de reprogrammer leurs émissions. Mais, comme indiqué précédemment, la semaine SmackDown doit être retiré depuis le lieu d’origine de Little Caesars Arena à Detroit, Michigan.

Liste complète des émissions annulées en raison d’une pandémie de coronavirus

Le #WrestleMania 5K Fun Run aura lieu le samedi 4 avril!

Ne manquez pas ça! Inscrivez-vous maintenant à: https://t.co/dXy0IIMalu pic.twitter.com/6mm7M1VXRF

– WWE WrestleMania (@WrestleMania) 10 mars 2020

Cette émission émanera désormais du WWE Performance Center à Orlando, en Floride, alors que maintenant une grande inquiétude est arrivée concernant WrestleMania 36. La «démonstration de spectacles» n’a jamais été mise en danger comme ça, auparavant. La pandémie de coronavirus a contraint les responsables de l’entreprise à repenser ainsi que les responsables de Tampa City. La porte est ouverte pour l’annulation de WrestleMania car les discussions sont toujours en cours.

La WWE s’apprête à annoncer un énorme match pour le titre à trois menaces à Wrestlemania 36

Coronavirus reporte John Cena Starrer Fast & Furious 9

Sera-ce la scène dans 2️⃣7️⃣ JOURS à #WrestleMania? #Raw @DMcIntyreWWE pic.twitter.com/JYuuwyWCso

– WWE WrestleMania (@WrestleMania) 10 mars 2020

La WWE a publié une déclaration hier soir qui indiquait qu’ils auraient des plans de sauvegarde prêts en place si WrestleMania finissait par être annulé. La décision finale serait prise par les responsables locaux de Tampa, tandis que la WWE souhaite toujours respecter le calendrier d’origine. Le communiqué indique également qu’ils surveillent de près la situation,

«Bien que nous restions déterminés à accueillir WrestleMania au stade Raymond James le dimanche 5 avril, nous mettons en place des plans d’urgence en cas d’annulation par des représentants du gouvernement, des autorités civiles et / ou des sites locaux. La santé et la sécurité de nos fans, artistes et employés sont nos principales priorités et nous surveillons la situation de près avec nos partenaires et les représentants du gouvernement à Tampa Bay », indique le communiqué de la WWE.

D’autres rapports ont affirmé que de hauts responsables locaux ainsi que des responsables de la WWE, dont le président-directeur général de la WWE, Vince McMahon, se sont rencontrés à Tampa Bay, en Floride, pour discuter de la situation créée par le coronavirus. Ils ont discuté de l’état du grand événement et de la nécessité ou non d’un éventuel changement d’horaire. Les spéculations précédentes étaient là que WrestleMania 36 pourrait être repoussé jusqu’à l’été en raison de COVID-19. Mais pour l’instant, WrestleMania devrait toujours se produire selon le programme d’origine.