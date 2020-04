Le point sur la WWE resserrant ses pratiques en matière de santé et d’hygiène

Selon The Wrestling Observer, la WWE travaille à l’amélioration et à l’évolution de toutes les mesures de santé et de sécurité prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19. L’entreprise exige que tous les employés portent des masques, appliquent une bonne hygiène et se lavent les mains pendant la durée recommandée. Ceci est désormais obligatoire et n’est plus une «option».

Check-out: La WWE publie un mémo pour les précautions de sécurité du COVID-19 pendant les enregistrements télévisés

La société procède à des projections médicales avant d’entrer dans un ensemble fermé, avec des matchs effectués par vagues. Ils ne disposeront que du personnel essentiel sur place. Tout le personnel doit suivre les directives de distanciation sociale lorsqu’il n’est pas performant.

On dit que la WWE s’efforce de faire de son mieux pour atténuer les risques. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour protéger la santé et la sécurité de leurs employés tout en essayant de maintenir l’entreprise à flot.

La société a émis la déclaration suivante:

«Nous pensons qu’il est maintenant plus important que jamais d’offrir aux gens une diversion de ces temps difficiles. Nous produisons du contenu sur un ensemble fermé avec uniquement du personnel essentiel présent en suivant les directives appropriées tout en prenant des précautions supplémentaires pour assurer la santé et le bien-être de nos artistes et de notre personnel. En tant que marque qui a été tissée dans le tissu de la société, la WWE et ses Superstars rassemblent les familles et offrent un sentiment d’espoir, de détermination et de persévérance. »

La WWE a connu une sorte de «nettoyage de printemps» majeur avec la liste, publiant des noms tels que Kurt Angle, Rusev, Karl Anderson et Luke Gallows, pour n’en nommer que quelques-uns. Vous pouvez affirmer que ces temps ont été très difficiles pour la WWE en général. Malheureusement, les choses ne semblent pas s’améliorer de sitôt pour le mastodonte Sports Entertainment.