Le prochain invité de l’émission “Broken Skull Sessions” de Steve Austin est révélé

WWE Network News rapporte que le Temple de la renommée de la WWE Ric Flair et Steve Austin ont récemment filmé une interview pour la série “Broken Skull Sessions” d’Austin sur le WWE Network.

Le légendaire lutteur professionnel sera le prochain invité de la série. L’épisode devrait être diffusé plus tard ce mois-ci.

Le champion universel de la WWE, Bill Goldberg, The Undertaker, Kane, Big Show et Bret Hall of Famer Bret Hart ont déjà participé à l’émission.

