Le producteur de Dark Side of the Ring discute de la réaction à l’épisode de Chris Benoit

Le producteur de Dark Side of the Ring, Evan Husney, a discuté de la réaction jusqu’à présent à l’épisode de Chris Benoit et plus encore lors d’une conversation avec Jeffrey Harris pour le podcast 411 Wrestling Interviews.

Voici ce qu’il avait à dire:

“Oh mec, ça a été super. Cela a été écrasant, mais extrêmement positif, vous savez, pour nous. Juste pour voir la réponse de l’épisode et pour voir beaucoup de gens découvrir de nouvelles informations sur l’histoire. Et aussi, c’était génial de voir plus de gens s’ouvrir sur l’histoire et en parler. Et pour moi, c’est juste génial à voir. “