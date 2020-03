Le producteur de Dark Side of the Ring discute de l’approche de l’épisode de Chris Benoit

Evan Husney, producteur de The Dark Side Of The Ring, a récemment été interviewé par Busted Open Radio pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Chris Jericho raconte la nouvelle saison:

Ouais, Chris est – nous nous sommes rencontrés [Chris Benoit] épisode, faire l’interview pour cet épisode. Et puis il est venu à bord pour le narrateur pour toute la saison. Il raconte donc tous les autres épisodes de la saison deux. C’est incroyable.

Rôle de Chavo Guerrero dans la réalisation de l’épisode:

Le processus de rassemblement de l’épisode de Chris Benoit a vraiment commencé avec Chavo Guerrero Jr. Je veux dire, cela ne serait pas arrivé sans lui. Et je l’ai rencontré l’année dernière quand nous faisions la saison un, bien avant que la série ne sorte. Et nous avons en quelque sorte développé cette relation au cours d’une année. Et c’est vraiment lui qui nous a permis d’avoir accès à beaucoup d’amis et à la famille pour pouvoir raconter l’histoire.

Leur approche de l’épisode Benoit:

Pour nous, le plus important était de ne pas exposer l’histoire et de ne pas sensationnaliser l’histoire comme elle l’avait été si souvent au cours des 13 dernières années ou quoi que ce soit. Et nous voulions vraiment comprendre les gens qui sont toujours là et ce qu’ils ont traversé dans le traitement de cette histoire. Et c’était donc en quelque sorte l’approche que nous avons adoptée.

Et oui, je pense que c’est l’un des moments les plus fiers que je pense [that] nous tous ici qui travaillons sur le spectacle avons. Parce que vous avez vraiment l’impression de le regarder, vous avez vraiment l’impression d’être à l’intérieur, c’est le cercle intérieur de cette histoire. Et tout le monde s’est réuni pour se soutenir mutuellement pour raconter cette histoire. De sorte qu’il a vraiment un sentiment très puissant de cette façon, où je ne pense pas que quiconque ait probablement vécu cette histoire de cette façon. C’est donc un peu unique de cette façon.

