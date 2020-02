Le quiz le plus dur jamais vu

‘L’homme du côté obscur’ connu sous le nom de The Undertaker a amassé un public dévoué au fil des ans. Ses Créatures de la Nuit – comme il les considérait depuis 1995 – sont à ses côtés depuis le tout début, le suivant et le défendant alors qu’il battait adversaire après adversaire, prenait âme après âme et, oui, dépassait le cap après Étape importante.

Que vous ayez grandi avec lui sur votre écran ou que vous soyez devenu fan plus tard dans sa carrière, cela n’a pas d’importance. Le “ démon de la vallée de la mort ” existe depuis plus longtemps que la plupart, rassemblant un héritage dont peu d’hommes mortels – ou lutteurs – pourraient jamais rêver. Oui, il est le concurrent actif (enfin, semi-actif) le plus ancien sur la liste de la WWE, mais il est également l’un des plus grands interprètes sur le ring non seulement de sa génération, mais de tous, alors quand vous le regardez comme ça , il n’est pas surprenant qu’il soit si populaire.

Cela étant dit, à quel point êtes-vous un grand fan? Bien sûr, vous connaissez peut-être les grandes lignes de la carrière de “ The Phenom’s ”, mais pouvez-vous lancer votre propre séquence et réussir ce difficile quiz Deadman, ou est-il destiné à vous prendre l’âme? Découvrons-le…

Réponses à la fin!