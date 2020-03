Le RAW de lundi à Pittsburgh ANNULÉ, un réseau américain diffusera depuis le WWE Performance Center à Orlando

WWE.com

Tout comme SmackDown de ce soir, l’édition spéciale de «3:16 Day» de WWE Raw aura lieu lundi au Performance Center de la WWE à Orlando, en Floride.

PWInsider rapporte que la décision de déplacer Raw de son emplacement initialement prévu de PPG Paints Arena à Pittsburgh, en Pennsylvanie, est intervenue aujourd’hui alors que l’épidémie de coronavirus ne montre aucun signe de désamorçage.

USA Network diffusera toujours WWE Raw en direct, qui émanera du PC pour la première fois de sa longue histoire. Bien que cela ne soit pas déclaré par PWInsider, nous pouvons probablement nous attendre à ce que seuls des employés sélectionnés et cruciaux de la WWE soient sur place pour produire le spectacle et qu’aucun fan de catch ne soit autorisé à y assister.

Alors que davantage d’États américains mettent un frein aux grands rassemblements, une conséquence pourrait être que le WWE Performance Center devienne le nouveau domicile hebdomadaire de Raw et SmackDown dans un avenir prévisible.

En théorie, un avantage futur du tournage au Performance Center pourrait être l’enregistrement de plusieurs épisodes de télévision consécutifs … ce qui pourrait offrir à de nombreux employés et interprètes de la WWE la possibilité de s’auto-isoler avant qu’une épidémie potentielle ne s’infiltre dans leur la liste et provoque de graves ravages et perturbe la disponibilité des talents, et par conséquent la logique des scénarios.