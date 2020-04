Le renouveau change les noms de Twitter à la suite de la sortie de la WWE

WWE

Après avoir été publié hier par la WWE, Dash Wilder et Scott Dawson ont déjà changé leurs noms d’utilisateur Twitter.

Après plus d’un an de spéculation, The Revival a enfin vu ses souhaits exaucés et devrait faire connaître sa présence dans une autre (ou plusieurs) entreprise (s) de lutte.

Pourtant, la paire ne sera évidemment pas en mesure d’utiliser leurs anciens noms dans le ring dans la prochaine étape de leur carrière et a donc pris la décision de changer leurs surnoms de Dash Wilder et Scott Dawson en Cash Wheeler et Dax Harwood, respectivement, sur Twitter au moins.

Les deux choix sont clairement des clins d’œil aux noms réels des interprètes, Daniel Wheeler et Daniel Harwood.

La WWE a récemment déposé des marques pour “ The Mechanics ” et “ No Flips Just Fists ”, tandis que Wheeler et Harwood ont également déposé pour “ No Flips, Just Fists ” – la seule différence étant une virgule entre les deux.

“ The Mechanics ” était le nom donné à la paire au cours de leurs premiers jours NXT, il semble donc que les agents libres devront proposer une toute nouvelle marque d’équipe d’étiquettes avant de faire leur apparition dans AEW, NJPW ou une autre promotion de lutte.

Que pensez-vous des nouvelles poignées Twitter des anciens Raw, SmackDown et NXT Tag Champions?