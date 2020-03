Le renouveau et la WWE dans la bataille juridique sur plusieurs marques?

WWE.com

Le Revival et la WWE se battent actuellement pour les droits sur plusieurs éléments de propriété intellectuelle.

C’est selon Dave Meltzer, qui écrit dans le Wrestling Observer Newsletter de cette semaine que la WWE a tenté de déposer des marques sur un certain nombre de morceaux relatifs à l’équipe, y compris leur ancien nom, “The Mechanics”, et le “No Flips,” Slogan “Just Fists”.

Dash Wilder et Scott Dawson ont déposé plusieurs marques de commerce au cours de la dernière année, notamment «#FTR», «FTRKO», «Shatter Machine», «Top Guys» et «Say Yeah». Ils ont, eux aussi, déposé une demande pour «No Flips, Just Fits», qui est probablement là où se situe la bataille juridique.

Meltzer écrit également que The Revival devrait quitter la WWE dès l’expiration de leurs contrats. Pour Dawson, cela pourrait être mars ou avril, tandis que Dash pourrait durer jusqu’en mai ou juin après que deux mois aient été ajoutés à son contrat en raison du temps perdu en raison d’une blessure.

AEW reste la destination la plus probable du duo pour le moment. Ils conviendraient parfaitement à la scène de tag en constante évolution de la société et le potentiel de matches de barrage avec des équipes comme The Young Bucks, Lucha Brothers et Hangman Page / Kenny Omega fera saliver les gens.