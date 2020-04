Le renouveau: où iront-ils probablement après avoir quitté la WWE?

Plus tôt dans la journée, la nouvelle a été annoncée que les premiers champions de la Triple équipe de la WWE Tag Team (Raw / SD / NXT) The Revival, ont obtenu leur libération de la WWE après des mois de spéculations sur leur avenir. Au cours des deux dernières années, Scott Dawson et Dash Wilder sont parfois apparus dans nos flux d’actualités avec des rapports indiquant qu’ils n’étaient pas satisfaits de la réservation et de la créativité de la WWE. Après avoir menacé de quitter l’entreprise à plusieurs reprises, il semble que la direction ait finalement accepté qu’elle ne puisse plus travailler ensemble.

Et je suis sûr que cette nouvelle ne plaira pas à Triple H, qui a consacré beaucoup de temps et de ressources à construire The Revival comme l’une des meilleures équipes de la WWE du point de vue des travailleurs. Leurs matchs avec DIY (Tommaso Ciampa & Johnny Gargano), Undisputed ERA, American Alpha, the Authors Of Pain, The New Day, The Usos, et d’autres, ont été salués comme l’une des meilleures actions par équipe de ces dernières années. Malheureusement pour lui, le terrain impitoyable de l’alignement principal n’a pas joué trop gentiment avec les retours en arrière; qui sont plus connus pour leur mentalité de vieille école et leur attitude de combat droite que pour ceux qui comptent sur les flips, les plongées et les gadgets flashy.

Où iront-ils?

Cela dit, examinons leurs options après la WWE. Je les ai énumérés de manière à montrer où je pense qu’ils bénéficieront le plus; mais je ne dis en aucun cas qu’elles ne peuvent pas travailler pour plusieurs entreprises simultanément. Devenir agents indépendants pourrait être leur meilleure option, car ils pourraient vouloir tester les eaux avant de s’engager dans une promotion qu’ils pourraient appeler chez eux pour les années à venir:

# 5. Renaissance / Tear Away

Mon premier point ne concerne pas le sujet de l’endroit où ils atterriront, mais comment ils le feront. Ce n’est pas parce qu’ils ont été appelés The Revival à la WWE qu’ils seront appelés de la même manière ailleurs. Et qui peut dire qu’ils ne changeront pas littéralement tout sur eux-mêmes? Peut-être adopteront-ils un tout nouveau look? Peut-être qu’ils en ont marre de #FTR et pas de flips, juste des poings? Qui en a besoin, non? S’il reste du temps pour abandonner les anciennes méthodes de retour et évoluer vers une équipe digne de 2020, ce serait tout. Cependant, il existe une autre option que beaucoup n’ont peut-être pas envisagée.

Et s’ils se séparaient complètement? Une partie du problème (du moins pour moi) est qu’ils n’ont jamais fait leurs preuves individuellement. Certes, certaines des meilleures équipes de tous les temps ne l’ont jamais fait non plus, mais à cette époque, cela ne fait pas de mal de prouver votre valeur individuelle. Scott Dawson pourrait-il incendier le monde par lui-même? Dash Wilder deviendrait-il un nom familier que les fans paieraient pour voir? Ce sont des questions qui auraient pu prier dans leur esprit pendant un certain temps.

Et s’ils se séparaient pendant quelques années et se réunissaient plus loin sur la route? Au moins de cette façon, ils seront renouvelés avec un nouveau sens des expériences à tirer. Ils ne dépendront plus autant les uns des autres pour obtenir des réservations, et si l’un d’eux se blesse? Eh bien, l’autre n’est pas autant blessé. Mais en disant cela, c’est sans aucun doute un risque énorme. Ils peuvent vouloir frapper pendant que le fer est chaud, tout comme la plupart des anciennes superstars de la WWE après leur libération. Aussi, l’argent parle.

# 4. Lutte d’impact



LOLTNA !? Je plaisante, non? En fait non, je ne le suis pas. Après que l’Impact ait perdu les goûts des Lucha Brothers et de LAX (Ortiz & Santana) face à AEW l’année dernière, leur division par équipe a été tellement affamée. Elle est dirigée par The North. OMS? Exactement. Maintenant, je ne retire rien à Ethan Page & Josh Alexander, ils sont clairement une équipe solide qui méritait une course avec les titres à un moment donné. Mais si LAX et les Lucha Bros étaient toujours là? Il n’y a aucun moyen en enfer de devenir les champions en titre des équipes d’étiquettes les plus longs de l’histoire de l’entreprise. Ils n’ont aucune compétition, et cette division supplie simplement (à genoux) qu’une équipe comme The Revival prenne les rênes et la domine aussi longtemps qu’elle le souhaite.

Ils ramèneraient l’action par équipe au premier plan de sa programmation hebdomadaire, à une époque où des femmes comme Tessa Blanchard et Taya Valkyrie se disputent le Championnat du monde. Et le truc cool avec Impact Wrestling, c’est? Ils ont maintenant une bonne gestion. Scott D’Amore, Don Callis et d’autres les laisseront travailler ailleurs parce que ce sont des gars sympas. Il y a une tonne de potentiel pour The Revival de faire à nouveau ses preuves en tant qu’équipe de haut niveau, de revenir dans le courant des choses avant de passer à quelque chose de plus grand en 2021. Même si ce n’est qu’une mesure provisoire, je pense que ce sera sain pour eux .

# 3. AE-DUBYA

Tous les combats d’élite seront sans aucun doute sur la bouche de la plupart des fans de catch du monde entier, le deuxième après avoir lu la nouvelle du départ de The Revival. Mais vous savez, même si ce serait énorme pour eux de se promener sur Dynamite et de commencer à gravir les échelons du classement des équipes par équipes à un rythme rapide, je m’assois ici comme une version bon marché de Bad News Barrett impatient de livrer de mauvaises nouvelles!

Pourtant, je le fais en sachant que je n’aurai pas beaucoup de joie à dire ce que je vais dire. La division des équipes d’étiquettes d’AEW est déjà incroyablement empilée! C’est déjà au point d’éclatement. Jetons un coup d’œil à la pléthore d’équipes déjà en train de se gratter et de se griffer … juste pour avoir le plaisir d’avoir toute forme de temps d’antenne sur Dynamite:

Kenny Omega & Hangman Page (champions) The Young BucksSoCal UncensoredThe Lucha BrothersThe Dark Order (Evil Uno & Stu Grayson) Proud N ‘Powerful (Ortiz & Santana) Best FriendsPrivate PartyJurassic ExpressThe Butcher & The BladeThe Hybrid 2The Natural NightmaresMJF & WardlowShawn Spears & ?? ? (Spears cherche toujours quelqu’un)

C’est au moins quatorze équipes différentes pour un spectacle de deux heures! Ensuite, il existe d’autres partenariats aléatoires potentiels comme Cody & Dustin Rhodes, Kenny Omega & Michael Nakazawa, Chris Jericho & Jake Hager ou Sammy Guevara (Inner Circle), et des formes moindres de The Dark Order. Il est sûr de dire que si The Revival veut apparaître sur Dynamite? Ils feraient mieux d’avoir du temps d’antenne garanti inscrit dans leurs contrats … ou il n’y a aucun point à signer sur la ligne pointillée. La seule autre façon? C’est si AEW commence à libérer certaines de ces petites équipes pour faire de la place.

# 2. NWA Powerrr



Bien que travailler pour la NWA puisse sembler être un énorme pas en avant, je pense que la NWA Powerrr serait le cadre idéal pour eux. Le seul problème que je peux voir cependant, c’est qu’ils ne pourront pas travailler avec des matchs plus longs qu’ils le souhaiteraient (le spectacle ne dure qu’une heure). Néanmoins, la division NWA a toute une gamme de correspondances potentielles avec James Storm & Eli Drake, The Rock N ‘Roll Express, Strictly Business, The Question Mark & ​​Aron Stevens, Outlaw Inc, The Dawsons et The Bouncers luttant pour le classique Championnat du monde par équipe de la NWA.

Et s’ils voulaient se séparer sur la route? La NWA offre un développement de caractère solide avec la façon intime dont ils font les promotions. Donc, s’il y a quelque part, je pense qu’ils pourraient se remettre d’une toute autre manière que n’importe où ailleurs? Ce serait avec la National Wrestling Alliance de Billy Corgan. La promotion de retour parfaite pour une équipe d’étiquettes de retour. Bien sûr, ils pourraient continuer à travailler ailleurs tout en étant sous contrat avec la NWA, donc ce n’est pas comme si ce serait le seul endroit où nous les verrions.

#1. Nouveau Japon



Alors que certains fans de lutte meurent d’envie de voir The Revival affronter The Young Bucks sur Dynamite, il y aura un autre groupe qui préférerait signer avec New Japan. Au moins là-bas, ils sont beaucoup plus susceptibles de se voir garantir le temps de présenter leurs compétences et leurs matchs de travail mieux que jamais à la WWE. Je suis sûr qu’il y a toute une gamme d’équipes désireuses de travailler avec elles, y compris les champions actuels Hiroshi Tanahashi et Kota Ibushi. En dehors d’eux, il y a de nombreuses sous-équipes des écuries Los Ingobernables de Japon, Bullet Club, Taguchi Japan, Suzuki-gun et plus encore.

Bien que je ne sois pas le plus grand adepte de New Japan, je suis conscient que Guerillas Of Destiny sont les plus cohérents dans la revendication de leurs championnats par équipe principaux, ils seront donc la cible que The Revival surmontera à long terme. Ils ont également appelé The Revival dans le passé. New Japan pourrait servir d’aventure de 1 à 2 ans pour Scott Dawson et Dash Wilder, juste pour leur redonner l’amour de la lutte professionnelle. Au fil des ans, de nombreux talents anglophones ont fait des merveilles, car ils peuvent utiliser la plate-forme pour être pris au sérieux avec la liberté de lutter contre le style qu’ils souhaitent. Les fans japonais sont parmi les plus fidèles et les plus respectueux du monde, et je suis sûr qu’ils apprécieront les talents de cette équipe de tag plus que tout autre.

Où aimeriez-vous voir The Revival aller? Et où pensez-vous qu’ils finiront? Bien sûr, ça va prendre du temps au milieu de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Cela nous donne, ainsi qu’à eux, tout le temps nécessaire pour évaluer les options et réfléchir à l’avenir. Avec quelles équipes de tag souhaitez-vous les voir travailler? Merci de lire les gars! Et j’espère en avoir plus pour vous bientôt. Restez en sécurité et adieu.

Les gars, pour le tournage, même si vous nous appelez ennuyeux ou dites que nous avons des pères de papa ou pas de charisme ou que nous ne pouvons pas couper une promo, je vous aime tous La lutte professionnelle a toujours été mon rêve. Vous avez rendu cela possible. #FTR

– Scott Dawson (@ScottDawsonWWE) 9 avril 2020