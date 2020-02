Le renouveau sera-t-il le «meilleur des gars» d’AEW?

WWE.com

L’équipe de balises Wantaway WWE The Revival a déposé une demande de marque déposée “ Say Yeah! ”, “ Top Guys ” et “ No Flips, Just Fists ” auprès du U.S.Patent and Trademark Office.

Les stars ont été très vocales sur Twitter et dans les coulisses de leur désir de quitter la société de Vince McMahon à la fin de leurs contrats actuels et cette décision ne fait qu’ajouter plus de carburant à ce départ imminent. Les fans spéculent sur le fait que “ Top Guys ” serait le nom de leur équipe post-WWE avec des rumeurs constantes les liant à AEW.

Il convient de rappeler que le contrat de Dash Wilder a été légèrement prolongé en raison des blessures qu’il a accumulées lors de sa course sur la liste principale.

Les détails complets de la marque sont les suivants:

«Les trois marques étaient destinées à« G&S: Hats; Sweats à capuche; Un pantalon; Chemises »et« G&S: divertissement sous forme de concours de lutte; Services de divertissement, à savoir apparitions en direct par une personnalité professionnelle de la lutte et du divertissement sportif; Services de divertissement, à savoir apparitions personnelles par une personnalité professionnelle de la lutte et du divertissement sportif; Services de divertissement, nommément expositions et spectacles de lutte par un lutteur et un artiste professionnel; Fourniture de nouvelles et d’informations sur la lutte via un réseau informatique mondial; Fourniture d’entrevues en ligne mettant en vedette des personnalités de la lutte professionnelle et du divertissement sportif dans le domaine de la lutte professionnelle et du divertissement sportif à des fins de divertissement. »

Avec The Revival n’apparaissant pas dans l’épisode de cette semaine de Friday Night SmackDown et la paire n’ayant pas de direction claire en termes de feud ou de programme à venir, il semble que Dash et Dawson soient légitimement en train de sortir.

Cela vient après que la WWE ait apparemment proposé plusieurs nouvelles extensions de contrat au duo – la dernière rumeur étant d’environ 700 000 $ par an. Pourtant, Dash et Dawson les ont refusés à chaque tour.

Va juste pour montrer que l’argent ne peut pas tout vous acheter.

Vince va être maaaaad …