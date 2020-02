Le réseau WWE devrait redémarrer la maison des légendes

Dans cette édition de The Mouthpiece, je poursuis ma pétition pour que 3 émissions originales du WWE Network aient un redémarrage en 2020 et en 2021. Aujourd’hui, j’espère sonner à la porte lors d’une réunion légendaire.

Dans la partie 1, l’argument était pour Bring it to the Table, un forum de discussion sur un sujet brûlant de 6 épisodes avec l’animateur Peter Rosenberg qui a également regardé JBL et Corey Graves. Je pensais que l’émission n’avait tout simplement pas été diffusée suffisamment longtemps pour montrer la durabilité sur le réseau. Des émissions telles que Unfiltered avec Renee Young, qui a eu 2 saisons et 29 épisodes, et Swerved, qui a également eu une deuxième saison, 16 épisodes, ont eu le temps de se développer parmi son public.

Le plus gros problème qui s’est présenté pour Bring it to the Table a été l’hôte et les invités des remarques indirectes mais surtout brutales envers leur base de fans, un signe troublant juste quelques épisodes en ondes. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait et que des contenus similaires étaient rendus disponibles pour le réseau, il a été prouvé que les kayfabe ou les émissions d’initiés étaient essentiels pour que le réseau prospère. De tels exemples qui ont montré une croissance du réseau incluent la série docu WWE 24, WWE 365 et le partage d’histoires sur Table for 3.

Mais WWE Network avait une émission encore plus grande qui a ouvert les possibilités de ce que le réseau pouvait offrir. Malheureusement, dans 6 ans depuis ses débuts, la porte ne s’ouvrirait tout simplement pas pour cette deuxième saison très attendue.

Partie 2: Maison des légendes de la WWE

À la fin de 2011, la WWE a commencé à annoncer des plans pour une chaîne de télévision à péage, offrant aux fans un contenu exclusif et une programmation originale en plus des événements réguliers à la carte. Pour que le réseau fonctionne, la WWE a envoyé des sondages par e-mail concernant les émissions, les titres et les prix potentiels. Pour faire bouger les choses, les producteurs ont recherché une émission qui pourrait immédiatement attirer des fans plus âgés qui pourraient être partis pendant la nouvelle ère PG, ainsi qu’une base de fans croissante dans la télé-réalité. En janvier 2012, la production a commencé sur une émission de type Big Brother et le tournage a eu lieu peu après.

Le spectacle a eu lieu à Palm Springs, en Californie, où habitait autrefois le comédien et artiste mime Harpo Marx. Tourné sur 21 semaines, le spectacle comprenait 8 légendes: Gene Okerlund, Hacksaw Jim Duggan, Pat Patterson, Tony Atlas, Jimmy Hart, Roddy Piper, Howard Finkel et Hillbilly Jim.

Les dix épisodes d’une heure ont présenté une sorte de réunion pour des personnages uniques qui étaient en vue dans les années 70 et 80. Vivant sous la même maison pendant toute la durée, cela a créé de nombreuses interactions hystériques, de vieilles rivalités et des liens sentimentaux depuis des décennies dans leur propre fraternité de lutte.

Ashley Roberts était l’hôte de WWE Legends ’House qui a été diffusé en 2014

La WWE a également mis en place des défis physiques entre les différents épisodes qui prévoyaient de divertir la télévision pour le réseau, ainsi que des apparitions spéciales par d’autres personnalités et des talents actuels, notamment Shawn Michaels, Jerry Lawler, The Iron Sheik et Gary Busey. Ashley Roberts des Pussycat Dolls a fait des apparitions régulières et a été l’hôte de l’émission.

Avec Legends’s House, une introduction parfaite pour les débuts de WWE Network, il a également obtenu un score très élevé sur IMDb ainsi que des critiques de fans en ligne. La série a été un succès et en mai 2014, à peine un mois après la diffusion de la série, la spéculation sur la saison 2 était déjà en train d’être lancée de fantaisie. Mais malheureusement, la WWE Legends ’House n’a jamais été choisie pour une saison supplémentaire et a laissé les fans avides d’une autre course au bord de la piscine et de retrouvailles nostalgiques.

C’est l’une de ces émissions qui a été si maladroitement mais intrigante en même temps. La valeur de divertissement était au plus haut niveau pour une émission de télé-réalité de lutte, et chacun des talents a perfectionné son métier pendant si longtemps, ce n’était pas seulement une seconde nature pour eux, ils vous ont fait croire. À mes yeux, c’était magnifiquement organique.

Le spectacle pourrait être centré sur la fantaisie et tout le monde aurait raison dans ses idées. Il y a beaucoup de talents adaptés à une émission de ce calibre, et avec la façon dont les émissions de téléréalité sont le plus grand engouement pour la télévision en réseau, en particulier avec les succès de The Miz & Mrs, Total Divas et Total Bellas, ce serait sans aucun doute une entreprise réussie pour le réseau WWE. La WWE pourrait-elle avoir la deuxième saison de Legends’s House? Absolument. La WWE pourra-t-elle produire un autre chef-d’œuvre? Eh bien, c’est une question très valable; celui dont nous ne connaîtrons peut-être jamais la réponse.

Mais là encore, nous avons également dit la même chose pour la XFL.