Le réseau WWE devrait redémarrer pour l’amener à la table

En février 2014, la WWE a lancé un réseau numérique excessif pour satisfaire le mode de vie continuellement occupé et en constante évolution du fan de la lutte pro. Au cours des six années suivantes, plus de 10 000 heures de contenu ont été téléchargées mettant en évidence plus de 5 décennies et 7 promotions différentes grâce à son service. Avec près de 2 millions d’abonnés ayant la possibilité de regarder à leur guise des programmes linéaires ainsi que du contenu à la demande (VOD), le réseau a été une entreprise largement réussie pour la société, bien que des changements de dirigeants et des plans de niveaux rumeurs.

Alors qu’il était encore un bébé dans ce nouveau média, WWE Network a fourni plus de 50 émissions de contenu original, la majorité d’entre elles diffusées exclusivement sur le service de streaming à ses fans de tous âges. Et comme les émissions sont annulées et ajoutées au réseau, certaines tiennent le coup depuis le lancement initial. Dans cette édition en 3 parties de The Mouthpiece, je plaiderai en faveur de 3 spectacles que les dirigeants de WWE Network devraient être invités à redémarrer en 2020 et en 2021.

Partie 1: “Apportez-le à la table “

Une émission originale du WWE Network qui a été créée en janvier 2017, avec Peter Rosenberg et deux autres invités, principalement JBL et Corey Graves. La prémisse de l’émission était de disséquer les intrigues, les informations d’initiés, les rumeurs sur les saletés et autres discussions sur des sujets d’actualité, s’adressant principalement aux fans de catch les plus intelligents.

L’émission n’a duré que 6 épisodes, qui, dans un épisode particulier du 8 mai 2017, comprenaient une longue diatribe de JBL, Graves et Rosenberg visant Mauro Ranallo. Bien que cela n’ait peut-être pas été la raison de l’annulation, certains pourraient soutenir que les actions de JBL n’étaient que le conseil dont elle avait besoin pour tomber à plat avec le public. Cependant, l’émission offrait quelque chose de différent que les téléspectateurs n’étaient pas souvent habitués à regarder depuis le début du réseau. Le réseau, à l’époque, manquait d’un grand nombre d’émissions créatives originales du réseau qui pouvaient durer plusieurs saisons. L’apporter à la table était un spectacle que la WWE pensait pouvoir être lié à la base de fans de lutte décontractée et intelligente, tandis que d’autres contenus originaux s’adressaient à un public particulier avec son thème adulte.

Alors que les sujets semblaient parfois intéressants et que les hôtes sortaient principalement de kayfabe pour la majeure partie du spectacle, apportez-le à la table avec des segments hostiles et quelque peu grinçants. Avec JBL ou Corey Graves qui se déchaînent en ce qui concerne les opinions des fans et les rapports de saleté sur le talent ou le produit, il se sentait souvent à sa place. L’émission a commencé à perdre de son éclat et de son intérêt de la part de la démographie de la lutte intelligente et pour le reste de la série après l’incident JBL initial, la perception des fans de l’émission est devenue celle qui n’était pas dans l’intérêt des fans, mais plutôt pour pousser l’entreprise ordre du jour. Il semble que c’est pourquoi à la mi-2017, après avoir ridiculisé publiquement les opinions des fans au cours des derniers épisodes, le spectacle a finalement été annulé avec très peu d’explications de la part de l’un des hôtes.

L’émission devait être remplie de controverse, dans l’espoir qu’elle apporterait des éclaircissements aux rapports et autres nouvelles diffusées en ligne. Mais au cours de chacun des très rares épisodes, peu a été fait pour fournir un regard intérieur avec des commentaires, et plus a été délibérément fait pour dénigrer ou même discréditer complètement les rapports divulgués et leurs journalistes.

Mais les choses ont changé au cours des dernières années. Depuis lors, les fans ont adoré d’autres émissions d’initiés, y compris les podcasts audio WWE After the Bell hébergés par Corey Graves, The New Day: Feel the Power, et la récente émission de télévision produite par Fox, WWE Backstage sur FS1 animée par Renee Young et d’autres. The Bump est une émission relativement nouvelle qui a été créée en octobre 2019, a une approche similaire dans les discussions de sujets brûlants et peut être vue en direct sur le réseau WWE ainsi que sur les pages officielles YouTube, Twitter et Facebook de la WWE. Ces émissions, en particulier Backstage et The Bump, permettent aux talents d’être eux-mêmes, parlent librement du produit et fournissent un débouché pour discuter des sujets infiltrant les sites de nouvelles en ligne. Au cours des dernières années, il semble que la WWE ait adopté une approche différente de kayfabe et des fans intelligents en tirant le rideau tout en respectant l’agenda de l’entreprise pour mettre les talents de côté.

Est-ce que Bring to the Table pourrait fonctionner en 2020? Je ne vois pas pourquoi pas. En fait, les fans comparent actuellement le podcast de Graves, The Bump et WWE Backstage à une version plus récente de Bring it to the Table. Même si Backstage est une émission d’initiés de lutte produite par Fox, cela prouve qu’il y a un intérêt pour les émissions d’initiés, et une excellente raison pour que ces émissions soient redémarrées sur le réseau. Le problème dans la version de 2017, à mon avis, était le manque de diversité des talents et a cimenté la stigmatisation relativement tôt que les hôtes se moquaient des fans mêmes qui voulaient écouter ce qu’ils avaient à dire sur un sujet particulier.

Tout cela peut changer avec un hôte et des invités différents, lui laissant plus de temps pour respirer au fil du temps. C’est peut-être aussi le meilleur moment pour la WWE d’introduire un nouveau Bring it to the Table, où la concurrence pour les téléspectateurs d’autres sociétés, y compris AEW Dynamite et NWA Powerrr, est de la plus haute importance. Nouveaux hôtes, même format, et continuant de capitaliser sur l’intérêt des fans pour la réalité des nouvelles de catch.

Juste, ne ramenons pas JBL cette fois-ci.