Le réseau WWE s’apprête à ajouter 10 épisodes WCW supplémentaires le samedi soir

Selon WWE Network News, le WWE Network ajoutera des épisodes classiques de WCW Saturday Night plus tard ce mois-ci. Les épisodes suivants du 29 mai 1993 au 18 septembre 1993 seront ajoutés:

WCW Saturday Night 29/05/1993 [Duration: 00:41:43] Sting est un invité sur A Flair for the Gold tout en faisant équipe avec le British Bulldog Davey Boy Smith contre Vinnie Vegas & Big Sky. De plus, les champions par équipe de la WCW World Tag The Hollywood Blonds, le champion de la WCW World TV Paul Orndorff et bien d’autres sont en action.

WCW Saturday Night 06/05/1993 [Duration: 01:23:32] Les Hollywood Blonds poursuivent leur vive rivalité avec Ric Flair et Arn Anderson alors qu’A Flair for the Gold accueille l’invité spécial Johnny B. Badd. Obtenez une mise à jour sur l’état de Cactus Jack. De plus, Sting, Davey Boy Smith, Sid Vicious, Ricky The Dragon Steamboat, Rick Rude et plus sont en action.

WCW samedi soir 19/06/1993 [Duration: 00:57:32] Ricky The Dragon Steamboat défie Paul Orndorff pour le WCW World TV Championship. Sting et British Bulldog Davey Boy Smiths entrent en conflit avec Big Van Vader et Sid Vicious se déplace sur la plage alors que leur rivalité se réchauffe. A Flair for the Gold accueille le colonel invité Robert Parker.

WCW Saturday Night 24/07/1993 [Duration: 00:37:35] Johnny B. Badd, 2 Cold Scorpio et Z Man affrontent Maxx Payne, Lord Steven Regal et Big Sky dans un match par équipe à six. Les Colossal Kongs, Yoshi Kwan et plus sont également en action.

WCW Saturday Night 31/07/1993 [Duration: 01:25:37] Johnny B. Badd cherche un retour sur investissement contre Maxx Payne dans un match sans disqualification. En outre, le All-American Ron Simmons, 2 Cold Scorpio & Marcus Alexander Bagwell, Lord Steven Regal, Sid Vicious et plus sont en action.

WCW Saturday Night 08/07/1993 [Duration: 00:41:17] Ricky “The Dragon” Steamboat & Johnny B. Badd affrontent Paul Orndorff & Maxx Payne dans l’événement principal. “Ravissant” Rick Rude et The Equalizer demandent des réponses de Dustin Rhodes. Les quatre cavaliers parlent du choc des champions. Sting, Bobby Eaton et plus en action.

WCW Saturday Night 14/08/1993 [Duration: 00:38:02] Lord Steven Regal mène une équipe dans une action à six contre Ricky Steamboat, Marcus Bagwell et 2 Cold Scorpio. Les Hollywood Blonds repèrent les cavaliers. Ric Flair et Sting affrontent les Colossal Kongs. Sid, Dick Slater et plus en action.

WCW Saturday Night 21/08/1993 [Duration: 01:27:23] Sting défie Ric Flair pour le NWA World Heavyweight Championship. Big Van Vader parle dans une interview spéciale. Sid Vicious et Harlem Heat affrontent 2 Cold Scorpio, Ron Simmons et Marcus Alexander Bagwell. Johnny B. Badd et plus sont en action.

WCW Saturday Night 08/28/1993 [Duration: 01:27:28] Le British Bulldog & Sting affronte Harlem Heat. Le tournoi de match 2-sur-3 du championnat des États-Unis démarre. “Ravissant” Rick Rude attaque le champion de la NWA Ric Flair sur “A Flair for the Gold”. Les Hollywood Blonds, Lord Steven Regal, Ice Train et plus en action.

WCW samedi soir 18/09/1993 [Duration: 00:43:28] À la veille de la WCW Fall Brawl 1993, Ric Flair et Dustin Rhodes affrontent leurs adversaires de Fall Brawl “Ravishing” Rick Rude & Sid Vicious. Sting fait face à Kane de Harlem Heat. Lord Steven Regal a un avertissement pour le champion de télévision WCW Ricky “The Dragon” Steamboat.