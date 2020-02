Nous avons signalé plus tôt cette semaine sur eWn que le réseau WWE avait ajouté dix nouveaux épisodes du classique Prime Time Wrestling le mois dernier. Selon WWE Network News, deux des épisodes ont été discrètement supprimés. Les épisodes du 18 septembre 1989 et du 2 octobre 1989 ne sont plus en vedette.

Le site rapporte que les épisodes de Prime Time Wrestling ont été supprimés en raison de la musique et du flou approprié du nom des Superstars of Wrestling.