Le résultat du match pour le titre de la WWE affecté par le changement de lieu de Wrestlemania

Comme confirmé précédemment, WrestleMania 36 sera désormais diffusé depuis le WWE Performance Center les 4 et 5 avril 2020. C’est l’occasion la plus rare que l’ensemble du spectacle se déroule avec uniquement le personnel requis alors que les fans seront exclus du spectacle . Donc, il est pratiquement inutile d’héberger WrestleMania sans que l’univers WWE ne soit présent.

Révélé: Raison pour laquelle la WWE héberge Wrestlemania 36 au milieu d’une épidémie de coronavirus

The Dirty Sheets a rapporté que ce spectacle ne serait que «WrestleMania» de nom. Il ne sera en aucun cas possible d’atteindre même un spectacle enregistré ou des événements en direct d’une ampleur. Les responsables de la WWE espèrent donc rendre SummerSlam 2020 et Crown Jewel 2020 en Arabie saoudite aussi importants que possible, car ils sont considérés comme des événements plus importants après «Mania».

La WWE va actuellement de l’avant avec WrestleMania pour dissiper les querelles actuelles. Il a été signalé que la programmation des émissions serait programmée à une date ultérieure, ce qui pourrait ne pas être le cas. Les scénarios en cours à la télévision doivent culminer dans un certain laps de temps. Il est impossible de faire glisser ces angles pendant des semaines. C’est pourquoi l’émission doit s’arrêter le 5 avril.

Il se passe que certains des résultats attendus du match de WrestleMania 36 pourraient ne plus avoir lieu en raison d’un manque de réactions des fans. La WWE devrait retarder ces résultats plus importants jusqu’à ce qu’ils puissent présenter des événements devant des fans en direct. Le match du championnat de la WWE pourrait très bien finir par voir un résultat modifié si la source est une indication.

Selon les rapports précédents, Drew McIntyre devait remporter une grosse victoire sur Brock Lesnar pour le Championnat de la WWE et aller de l’avant pour avoir un solide championnat le lundi soir RAW. Cette nouvelle aurait dû rendre les fans beaucoup plus heureux. Mais ils ne seront pas présents sur les émissions.

Il n’y a pas non plus de mise à jour sur le moment où la WWE pourrait commencer à héberger des émissions en direct. Lesnar pourrait donc conserver le titre à WrestleMania.

Pendant ce temps, les dernières nouvelles sur WrestleMania suggèrent que la WWE a annoncé le Performance Center en tant que nouveau site de WrestleMania 36, ​​avec «l’intention de satisfaire à cette exigence». La poignée d’OracleFight Twitter a indiqué que la ville d’Orlando pourrait fermer l’événement PC, au total.

La WWE serait alors probablement payée par leur assureur à ce moment-là alors qu’ils tentaient au moins d’animer l’émission depuis un lieu. Nous devons attendre et voir ce qui se passe avec le plus grand événement de l’année qui semble très incertain à ce stade.