Le retour du Hall Of Famer Edge officiellement annoncé pour WWE Raw

Le tour de montagnes russes du scénario le plus intrigant de Wrestlemania de cette année se poursuit à travers cette prochaine édition de WWE Raw. Comme confirmé par la WWE, le retour très attendu du Hall of Famer Edge se produit dans l’émission.

Dans une mise à jour sur le site officiel ainsi que sur les médias sociaux de la WWE, il a été confirmé que le champion du monde à 11 reprises reviendrait à RAW lundi prochain au Capital One Arena de Washington, DC.

. @ EdgeRatedR revient à #Raw CE LUNDI! https://t.co/NPWfLRqeSC

– WWE (@WWE) 6 mars 2020

La mise à jour d’Edge apparaissant sur l’épisode du 9 mars a été gâchée par l’arène hôte, beaucoup plus tôt. Mais ensuite, les publicités ont été mises à jour la semaine dernière, car il a été retiré de leur liste. Cela s’est produit après que Randy Orton ait attaqué l’épouse d’Edge, le WWE Hall of Famer Beth Phoenix, lors de l’épisode WWE RAW de cette semaine. Cela a conduit à des spéculations sur le retrait de la superstar classée R.

Mais, avant que Smackdown ne soit diffusé, la WWE a annoncé que Edge reviendrait pour traiter avec Orton,

“Dans le sillage de la dernière frappe d’Orton, la superstar Classé-R reviendra à Raw ce lundi, et il y aura beaucoup de choses à aborder. Des récentes attaques de The Apex Predator au statut de sa femme en passant par l’affirmation effrontée d’Orton selon laquelle il a blessé Edge pour le sauver de lui-même, ce sera une nuit de nombreuses révélations d’un homme dont l’incroyable carrière continue d’évoluer de manière inattendue. »

Edge est revenu sur WWE Raw lors de l’épisode du 27 janvier pour annoncer qu’il sera vu en action, avançant alors que les médecins l’ont finalement autorisé à participer. Mais ses espoirs de participer à des compétitions ont été anéantis, suivis d’un vicieux Con-Chair-To de Randy Orton.

Depuis lors, Orton est devenu complètement odieux qui a traqué Matt Hardy avec le même mouvement. De plus, Beth Phoenix a été attaquée avec un RKO, cette semaine, ce qui n’était pas nécessaire.

Donc, on s’attend à ce qu’Edge aborde sa propre mise à jour de santé ainsi que celle de sa femme. De plus, il doit y avoir récemment des conséquences aux attaques malveillantes d’Orton. Il est à peu près garanti que ces deux vétérans verrouillent les cornes au stade le plus grand de tous. Le match devrait être confirmé avec le retour d’Edge sur WWE Raw pendant l’épisode post-Elimination Chamber.