Le Revival révèle un nouveau logo pour la course après la WWE

WWE / Twitter, @DaxHarwood

L’équipe de tag anciennement connue sous le nom de The Revival a déclenché ce qui ressemble à un nouveau concept de logo pour leur course après la WWE.

Dimanche matin, Dax Harwood (l’ancien Scott Dawson) a tweeté ce qui suit: –

Une combinaison des lettres R et V, ce logo cadrerait avec la propriété récemment déposée “The Revolt”, qui serait le nouveau nom de l’équipe du tandem.

Harwood et son partenaire Cash Wheeler (Dash Wilder) ont révélé que leurs nouveaux noms de bague devraient après leurs sorties WWE et ont déjà déposé leur marque de finition, The Shatter Machine et #FTR.

Wheeler et Harwood ont été libérés de la WWE après plus d’un an de lutte le 10 avril. Ils ont d’abord demandé leur libération en janvier 2019, après avoir apparemment demandé à être lâché alors qu’ils étaient encore vêtus de leur équipement de ring, et les mois suivants ont été remplis de rumeurs et de taquineries. Enfin, avec la date d’expiration du contrat de Harwood imminente, la WWE leur a donné leur souhait, acceptant de frotter leurs clauses de non-concurrence de 90 jours dans le processus.

L’endroit où Harwood et Wheeler atterriront ensuite reste à déterminer, bien que All Elite Wrestling reste leur destination la plus évidente. Cependant, la crise sanitaire mondiale en cours pourrait retarder toute négociation.