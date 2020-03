Le rocher révèle son mont. Rushmore of Pro Wrestling – Vidéo

The Rock a récemment réalisé une autre vidéo Instagram Live. Au cours de la session de questions-réponses, il a été invité à révéler son mont. Rushmore de lutte professionnelle. Il a dit,

«Ma lutte contre le mont Rushmore serait Immortal Hulk Hogan, The Nature Boy Ric Flair, Texas Rattlesnake Steve Austin. Et cette quatrième personne, je garde toujours un peu le blanc parce que je oscille entre Nature Boy Buddy Rogers, Bruno Sammartino, Randy Macho Man Savage, Dusty Rhodes. Vous savez, c’est difficile à quantifier car pour moi, vous voulez toujours choisir les personnes qui ont eu le plus d’impact sur le catch, qui ont fait bouger les choses. Mais aussi et surtout, ils avaient juste cet immatériel, ce X-Factor où ils pouvaient se connecter avec la foule et se connecter avec un public. Et le résultat est avec ces trois individus que j’ai mentionnés – Hogan, Austin et Flair – ils ont vraiment changé le résultat de l’entreprise. Ils ont déplacé le résultat net de la NWA, le WWF et le résultat net de la WWE. En termes de puissance de tirage, ces gars-là ont été les plus gros tirages de l’histoire de la lutte professionnelle. Et c’est tout ce qui compte. Vous savez, vous pouvez avoir 15 titres mondiaux et 27 autres types de titres que vous avez de nos jours. Mais l’essentiel est de savoir à quel point pouvez-vous tirer, et vendez-vous des arènes et battez-vous des records? Vraiment, c’est l’essentiel. Et ces trois gars l’ont fait. Je pense que Sammartino l’a fait pendant très longtemps. Bob Backlund a également connu une course incroyable. Où suis-je sur le mont Rushmore? Je dirais que je suis à l’arrière du mont Rushmore. C’est la partie que vous ne voyez pas, mais je suis tout seul là-bas. Et je lève les sourcils, et je suis, si vous sentez … “Je fais tout ça. C’est moi dans le dos. “

Vous pouvez voir une vidéo de la session de questions-réponses ci-dessous:

Le mont Rushmore of Wrestling a été le sujet brûlant ces derniers temps… et maintenant @TheRock se lance dans le débat pic.twitter.com/A9pAbhiKLY

– Randy Cruz (@randyjcruz) 29 mars 2020