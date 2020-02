Le Rock a donné à chaque joueur du Super Bowl LIV un cadeau spécial

Instagram / @ therock

Les canaux de médias sociaux du Rock sont une source constante d’inspiration et d’humour. C’est aussi un excellent moyen pour le grand Dwayne Johnson de vanter ses entreprises.

Sur sa page Instagram, l’homme de tête d’Hollywood a révélé qu’il avait des cadeaux spéciaux pour chaque joueur qui a joué un snap au Super Bowl LIV à Miami. Rocky a livré une bouteille de sa nouvelle tequila à tous les Chiefs de Kansas City et aux 49ers de San Francisco qui ont participé au match.

Quel mec.

Élaborant sur le geste, The Rock a déclaré qu’il n’avait pas eu la chance de se rendre dans la NFL lui-même dans les années 1990, mais qu’il voulait lever un verre à leurs efforts au Hard Rock Stadium.

Johnson était présent au Super Bowl, et sa nouvelle tequila Teremana figurait dans l’une des publicités de milieu de match. Les Chiefs ont manqué 31-20 vainqueurs sur les 49ers grâce aux compétences de QB Patrick Mahomes dans un quatrième trimestre mémorable, mais maintenant les deux équipes peuvent profiter d’une petite boisson gracieuseté de “ The Great One ”.

Teremana tequila devrait être officiellement lancée plus tard cette année.