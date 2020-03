Le roi Corbin apparaîtra comme le plus récent invité de la WWE après la cloche

La WWE a envoyé ce qui suit:

Les invités du roi Corbin à la conférence After the Bell de cette semaine

Il est un ancien champion de boxe des Golden Gloves, un ancien titulaire du contrat Money in the Bank, un ancien champion des États-Unis, l’homme qui a pris sa retraite de Kurt Angle, le roi du Ring et WWE After le fils préféré de Bell. Il est le roi Corbin, et il est le dernier invité d’une toute nouvelle édition d’ATB.

Le King of the Ring 2019 tient la cour sur le plus récent ATB, échangeant des histoires avec son ancien colocataire NXT Corey Graves et suivant sa carrière de l’entrepôt de la FCW à aujourd’hui. Découvrez comment le paria connu sous le nom de «Football Tom» est devenu un bon événement principal, le méchant le plus détesté dans le divertissement sportif et un maître de tout ce qui touche aux grillades.

WWE After the Bell baisse tous les jeudis.