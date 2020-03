Le “ roi ” Corbin tire sur les fans de la WWE qui le critiquent

WWE.com

‘King’ Corbin a fustigé les fans pour la pêche à la traîne en ligne lors de son apparition sur le podcast “ After The Bell ” produit par la WWE cette semaine.

Le vainqueur du King Of The Ring 2019 a fait valoir sur la capsule quasi-shoot que certains “cerveaux veulent critiquer tout ce que vous faites”, et a affirmé qu’il n’utilisait que “quatre mouvements” parce qu’il déroutait certains fans. En outre, Corbin a noté qu’il prêtait attention à ce que les haineux détestaient afin qu’il puisse en faire plus, et a déclaré “vous ne pouvez pas être aussi stupide” en parlant du fait qu’il est censé se faire huer.

Point pris, mais il y a d’autres raisons pour lesquelles certains fans de la WWE n’aiment pas Corbin. Certains croient que son travail sur le ring est ennuyeux, et d’autres sont fatigués du gadget “King”.

Corbin a dit que quelques stars de la WWE lui avaient dit qu’il avait la chaleur de “Vickie Guerrero”. Il y a un élément de vérité là-dedans; parfois, lorsque le «roi» sort sur scène pour interrompre une promo, les huées sont si fortes que le segment s’arrête jusqu’à ce que la chaleur s’éteigne.

Il ne fait aucun doute que Corbin est meilleur dans son travail que ce que certains fans lui attribuent, mais cette dernière diatribe ne fera qu’exacerber la haine.

Comme s’il s’en souciait.