Le sang et les tripes d’AEW seront-ils reportés?

AEW

L’épisode spécial Blood and Guts de Dynamite d’AEW pourrait être reprogrammé alors que la situation mondiale actuelle continue de faire des ravages sur le calendrier de la lutte.

PWInsider rapporte que le match pseudo-WarGames sera probablement repoussé à partir de la semaine prochaine (25 mars), marquant le deuxième changement majeur de l’émission. Dynamite devait à l’origine descendre à Newark, dans le New Jersey avant le début de la crise, mais devrait désormais être une arène vide à Jacksonville, en Floride.

On ne sait pas quand la date de remplacement pourrait être. Le 25 mars est également annoncé un match de bûcheron Luchasaurus contre Wardlow et une bagarre de stationnement entre Best Friends et Lucha Brothers.

PWInsider note que Dynamite est toujours programmé pour se dérouler la semaine prochaine, malgré les références constantes à ces matchs qui se dérouleront sur la “prochaine Dynamite” plutôt que sur “la semaine prochaine” tout au long du spectacle d’hier.

Déplacer le match Blood and Guts est logique. Un tel spectacle exige un public chaud et engagé, plutôt que l’atmosphère de la nuit dernière à Daily’s Place. Une poignée de lutteurs étaient assis au bord du ring pour générer du bruit ambiant. Ce n’est pas un mauvais compromis, mais WarGames a besoin d’un bâtiment en plein essor, et un groupe de lutteurs aléatoires ne peut pas créer cela seul.