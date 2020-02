Le secret pour battre le démon

WWE

Il est juste de dire que le retour de Bray Wyatt a jeté un sort sur l’univers de la WWE.

Ses vignettes Firefly Funhouse, apparemment placées dans son propre esprit torturé alors qu’il faisait face aux trahisons et aux défaites qui le laissaient seul. Les marionnettes, chacune liée à des incarnations passées de lui-même ou des pouvoirs qui l’entouraient. La façon dont le titre de chaque épisode renvoyait aux promos qu’il avait faites les années précédentes. Même la façon dont la double nature du Funhouse semblait refléter la duplicité du divertissement sportif soi-disant PG. Mais, s’il y avait une chose qui captivait encore plus l’imagination du public que tout le reste, c’était bien The Fiend.

Présenté comme un protecteur du Funhouse et une personnification de l’obscurité de Wyatt qu’il avait réussi à maîtriser, The Fiend est apparu pour la première fois dans le troisième épisode de Firefly Funhouse. Il ne faudrait pas longtemps avant que le ringmaster du cirque démoniaque ne commence à chasser les légendes de l’entreprise et celles que Wyatt avait combattues dans des querelles prolongées au cours de sa dernière vie en tant que The Eater Of Worlds.

Un être surnaturel qui peut initier des tours de visage et de talon dans ceux qu’il combat, The Fiend semble presque invulnérable dans le ring. Finisseur après finisseur peut être utilisé contre lui, seulement pour que ce monstre remonte sur ses pieds avant que ses adversaires ne puissent même atteindre une couverture.