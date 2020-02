Le seul gadget de la WWE qui était trop offensant même pour Vince McMahon

Wikia.com

Le nazisme a été exploité pour générer de la chaleur au talon dans la lutte professionnelle à de nombreuses reprises.

Le baron Von Raschke s’est approché du ring sur le ring, a parlé avec un fort accent allemand et a orné sa tenue de croix gammées. Il était l’un des talons les plus notoires de son époque et a connu une grande prospérité dans les années 70, remportant des victoires notables en championnat contre Ricky Steamboat et Dick the Bruiser, ce dernier se faisant passer pour le héros américain pour contrecarrer la menace allemande détestée.

Avant Von Raschke, Karl Von Hess a travaillé sur un gadget sympathisant nazi dans les années 50 et est reconnu comme l’un des premiers lutteurs à avoir adopté le concept à l’échelle nationale. Il a eu l’idée de Kurt Von Poppenheim du territoire du Pacifique Nord-Ouest. Né à Québec, au Canada, mais originaire de Munich, en Allemagne, Guy Larose, dont le personnage de Hans Schmidt n’a pas lancé de saluts nazis et s’est décoré dans une iconographie douteuse, mais a inspiré des hordes d’autres à le faire alors que son gimmick au talon allemand attirait une chaleur massive les États Unis.

«Le Juggernaut allemand» Blitzkrieg est l’exemple le plus notable. Le professeur d’école de Pennsylvanie, Kevin Bean, a attiré des critiques de masse lorsque Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet a partagé des clips de son personnage de transport allemand en juillet 2018, le soumettant à une enquête approfondie de ses employeurs.

Chacun des éléments ci-dessus a attiré des niveaux de controverse appropriés à leur époque. Aucun, cependant, n’aurait été comparable à l’indignation déclenchée par le baron Von Bava si ce personnage fou avait quitté la salle de création de la WWE …

