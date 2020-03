Le statut d’Asuka’s Elimination Chamber 2020 en danger après une blessure au poignet?

WWE

Asuka est blessée.

L’ancienne championne féminine de SmackDown a été retirée d’un match prévu avec Shayna Baszler à Raw hier soir et remplacée par son compatriote Kabuki Warrior, Kairi Sane, qui a été abattue par “ The Queen of Spades ” à l’ombre en moins de 13 minutes.

Selon l’observateur de lutte, la blessure d’Asuka n’est pas un travail. Elle est apparue dans quelques segments dans les coulisses la nuit dernière, mais le problème du poignet est légitime, bien que la bonne nouvelle soit qu’elle devrait être prête à passer par Elimination Chamber 2020 ce dimanche soir.

Asuka devrait affronter Baszler, Liv Morgan, Sarah Logan, Ruby Riott et Natalya à l’intérieur de la structure titulaire. Il y a une opportunité d’affronter la championne brute Raw Becky Lynch à WrestleMania 36 sur la ligne et bien que ce soit un choc énorme si quelqu’un d’autre que Shayna a pris le combat, Asuka a été formidable dans la préparation.

“ L’Empress Of Tomorrow ” a déjà eu deux tirs au titre en 2020, perdant face à Lynch au Royal Rumble Pay-per-view puis à nouveau sur Raw deux semaines plus tard. Pendant ce temps, elle et Sane n’ont pas défendu les championnats féminins par équipe de la WWE depuis le 15 décembre 2019, quand elles ont battu Becky et Charlotte Flair.