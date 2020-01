Le talent de la WWE mécontent du calendrier réduit des événements en direct

WWE.com

Hier, j’ai appris que l’événement en direct de la WWE

calendrier a été réduit pour février et mars, il est maintenant rapporté que

Les talents de la WWE sont loin d’être heureux de cette nouvelle.

Beaucoup ont supposé qu’un horaire réduit de spectacles

considéré comme positif car il permet aux lutteurs de passer plus de temps à la maison, plus

le temps de faire face à des blessures insignifiantes, ou présentent moins de risque de

blessé. Et bien que cela soit vrai, il y a bien sûr un autre côté à tous

de cela.

Via la lutte

Observateur, le personnel de la WWE n’a pas été informé de ces changements avant d’être

remis leurs feuilles de réservation de février. Alors que les meilleures stars de l’entreprise

reçoivent toujours des jours de paie importants en raison de leur contrat de base et de leur marchandisage

ce n’est pas le cas pour les lutteurs qui sont plus bas dans la chaîne alimentaire.

Pour certaines stars, cet horaire réduit est visualisé

lumière négative due au simple fait qu’ils ne seront pas payés autant que

ils le feraient auparavant. De plus, moins d’événements en direct donnent aux talents les plus verts

moins de possibilités de monter sur le ring et de pratiquer leur métier devant un

public en direct ou pour essayer de nouveaux personnages ou gadgets.

Ces changements signifient que NXT fonctionnera plus

spectacles de maison que Raw ou SmackDown. Le hic pour le talent NXT, cependant, est

que leurs offres consistent généralement en un salaire fixe plutôt qu’en

spectacle. Cela signifie que si une star de NXT travaille cinq fois par mois ou 15, elle

reçoivent toujours le même salaire de base.