Le Temple de la renommée de la WWE diagnostiqué d’un cancer des os dans plusieurs parties de son corps, refuse le traitement

Bob Armstrong, du Hall of Famer de la WWE, souffre d’un cancer des os des côtes, de l’épaule et de la prostate et, à 80 ans, la légende de la lutte professionnelle refuse apparemment de recevoir des traitements pour tenter de combattre la maladie.

Scott Armstrong est allé sur Twitter pour commenter la bataille de Bob Armstrong avec le cancer des os dans plusieurs parties de son corps, le «Bullet» de Bob WWE Hall of Famer.

La star de 80 ans était une championne régionale à plusieurs reprises de la NWA et un joueur majeur de Smokey Mountain Wrestling. Il a également été classé par PWI parmi les 500 meilleurs lutteurs en 1995 et 2003.

«Aujourd’hui, mon père de 80 ans, le Bullet Bob du Temple de la renommée de la WWE, a demandé s’il pouvait venir pour s’entraîner», a écrit Scott Armstrong sur Twitter cette semaine. “Il a un cancer des os des côtes, des épaules et de la prostate et a choisi de ne subir aucun traitement (son choix)!”

Le tweet était accompagné d’une photo de la légende en train de s’entraîner, Scott en parlant également dans le post.

Scott a écrit: «J’ai mis 30 livres. là-bas et il a dit: “Donne-moi 100 livres. !!!” »

Découvrez le tweet de Scott Armstrong au sujet de son père, Bob Armstrong du Temple de la renommée de la WWE, Bob Armstrong ci-dessous.

