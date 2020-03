Le Temple de la renommée de la WWE fait ses débuts sur AEW Dynamite

AEW

Jake ‘The Snake’ Roberts, membre du Temple de la renommée de la WWE, a fait une apparition choquante sur AEW Dynamite hier soir, affrontant Cody alors que ‘The American Nightmare’ adressait sa défaite à MJF à Revolution samedi dernier.

Cody avait appelé MJF pour sortir, le regarder dans les yeux et lui dire d’homme à homme qu’il l’avait vaincu honnêtement. Cue: Roberts. Le Temple de la renommée de la WWE est sorti de l’arrière, a affirmé qu’il était “fatigué de vous entendre pleurer et b * tch”, et a déchiré l’as d’AEW pour avoir perdu, avant de passer à son sujet suivant: son nouveau client.

“Le côté obscur viendra à AEW”, a-t-il déclaré. Il apporte une nouvelle charge à la promotion et a dit à Cody de prendre avec lui “ce poney à un tour” Arn Anderson, déclenchant “The American Nightmare” sur une toute nouvelle querelle contre un nouvel adversaire inconnu, avec Roberts comme adversaire. directeur.

Il n’y a actuellement aucun mot sur quel type d’horaire Jake travaillera pour AEW, bien que la promo de la nuit dernière ait été efficace. L’âge a changé la voix de Roberts, mais ses mots portent toujours le vieux poids maléfique qui faisait de lui l’un des meilleurs orateurs du jeu, et ce sera amusant de voir qui il s’est aligné pour Cody.