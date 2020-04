Le Temple de la renommée de la WWE Howard Finkel est décédé

WWE

Dans une terrible nouvelle, le Hall of Famer et le légendaire annonceur du ring, Howard Finkel, est décédé.

Il avait 69 ans.

Incroyable dans son rôle – le plus grand de tous les temps – l’homme affectueusement surnommé le «Fink» était la voix de l’enfance pour beaucoup. Ce qui était apparemment des annonces ont été livrées si parfaitement qu’elles sont devenues essentiellement des avenants.

Finkel a annoncé des matchs, des règles et de nouveaux champions au cours des deux périodes clés du boom de la WWF et a même parfois participé à différents angles. Bien qu’il n’ait jamais été le scénario le plus affirmatif de la vie, même le matériel le plus inessentiel a été rendu attachant grâce à la force de son charme sain. Lorsque son rôle à l’écran a diminué au 21e siècle, Finkel a continué à travailler pour la WWE en tant que constante dévouée, loyale et profondément respectée dans une fonction de bureau.

Finkel est tissé dans la tapisserie non seulement du canon de la WWE, mais de son âme même.

Des hommages vont sans aucun doute affluer dans toutes les branches de l’industrie, mais le véritable témoignage de l’homme est que des hommages lui ont été rendus, constamment, au cours de sa vie.

Chaque fois qu’un nouveau champion était couronné, ce champion était annoncé avec les mots “Et neeeeeeeew”. Sa merveilleuse intonation, liée inextricablement au zénith de la carrière d’un interprète, a toujours été imitée.

Ces mots ne sonnaient jamais tout à fait juste, venant de la bouche de quelqu’un d’autre.

Tout le monde à WhatCulture Wrestling présente ses condoléances aux proches de M. Finkel en ce moment.