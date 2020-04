Le Temple de la renommée de l’UFC tire fort sur Brock Lesnar

WWE

L’utilisateur de Reddit u / SleeperHold296 a déterré de vieux commentaires du Hall-of-Famer de l’UFC Dan Severn dans lequel l’ancien champion du monde des poids lourds de la NWA rôtit verbalement Brock Lesnar.

“Le sien [sic], et son porte-parole prétend qu’il est la nouvelle bête incarnée, ou quoi qu’il se réfère à lui “, a déclaré Severn dans le cadre d’un AMA Reddit.” Il agit comme s’il était le premier lutteur à détenir une ceinture à la fois en lutte et en UFC. Pourtant, j’ai emporté mon titre NWA dans la cage et il était assis à côté de mon titre UFC. Brock n’a jamais fait ça. “

Severn a continué, critiquant Brock pour son utilisation du PED et la WWE pour avoir fait une grosse affaire à propos de Lesnar sortant de sa retraite pour faire face à Mark Hunt à l’UFC 200, même s’il a déjà travaillé huit combats de MMA sous un contrat avec la WWE qui le voyait sur la route pendant 20 jours sur chaque mois.

C’est incendiaire, même si Severn est à juste titre considéré comme l’un des premiers pionniers de l’UFC, que son curriculum vitae de lutte professionnelle ne correspond pas à celui de Lesnar suscitera probablement des critiques. Certes, Dan n’était pas bien utilisé à la WWE, mais il était largement considéré comme un buste, tandis que Lesnar est huit fois champion du monde.