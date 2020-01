Le tueur Kross dit qu’il n’a pas rencontré Triple H à propos de sa signature avec la WWE

Le Two Man Power Trip of Wrestling a récemment interviewé le talent Killer Kross, qui aurait rencontré Triple H et aurait ruminé de signer avec la WWE. Voici ce qu’il avait à dire:

«Je dois répondre à cela. Vous aviez mentionné Hunter ou “Triple H.” Je ne l’ai jamais rencontré. Je ne sais pas où l’histoire est apparue exactement en premier dans les feuilles de saleté et je n’y prête pas vraiment attention, mais je ne l’ai jamais rencontré. Je pense que c’est cool et plutôt flatteur que ces histoires circulent, mais j’aimerais le rencontrer. Si quelqu’un pouvait y arriver, ce serait formidable. Je sais que ce n’est pas censé être malveillant ou autre et c’est amusant de fantasmer sur ce genre de choses, mais malheureusement, cela n’est pas encore arrivé. “

“Je vais vous le dire aussi et vous n’avez pas à lire de feuille de saleté. Je vais juste vous dire la vérité et si l’un d’eux m’avait demandé cela, je lui aurais dit cela également. Je ne sais pas encore où je vais finir et cela ne me dérange pas, et cela ne devrait déranger personne d’autre. C’est une décision énorme. C’est une décision qui change la vie et j’aime l’idée d’engagement, donc quand je décide dans quelle direction je vais aller, je dois être engagé à 100% dans mon esprit et je dois avoir tout pour reposer comme il se doit être et je comprends la spéculation que les gens font et ça ne me dérange pas et c’est cool. Qu’y a-t-il de mal à faire l’objet de conversations dans l’industrie de la lutte professionnelle? Je suis flatté par cela et je suis humilié par cela, mais la vérité est que je ne sais pas où je vais ensuite. J’ai des idées et je suis en conversation avec de nombreux canaux différents, mais il y a une telle quantité d’embellissements que je me sens parfois mal à le lire, mais je vais juste m’occuper de mes propres affaires et être ici. “