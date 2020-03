Le WWE Hall of Fame 2020 aura lieu pendant le week-end SummerSlam?

Réseau WWE

Avec les dernières nouvelles que la WWE ne fonctionne plus

WrestleMania 36 au Raymond James Stadium de Tampa le 5 avril, qui était

accompagné de la confirmation que NXT TakeOver: Tampa et le WWE Hall of Fame

de même n’aurait pas lieu à Tampa ce week-end.

Beaucoup ont supposé que la WWE trouverait des moyens alternatifs de faire

TakeOver et le Hall of Fame, peut-être même dans le cadre de leur télévision hebdomadaire

produit. Bien que cela puisse toujours être le cas pour le spécial NXT, il semble

que le Temple de la renommée est repoussé jusqu’à plus tard dans l’année.

La source de cette histoire est Georgia Smith, la fille de

le regretté grand bouledogue britannique.

Selon la Géorgie, le plan actuel concerne la salle des

La renommée sera retardée jusqu’en août pour coïncider avec le week-end SummerSlam de la WWE.

Comme la Géorgie l’a mentionné, cela ne conviendrait que pour le

L’intronisation au Temple de la renommée sera liée à SummerSlam, car sa plus belle heure est arrivée à

SummerSlam ’92 du stade de Wembley alors qu’il a renversé le beau-frère Bret ‘Hitman’

Hart deviendra le champion intercontinental.

Ce n’était pas la seule apparition du Bulldog SummerSlam, l’esprit,

pour lui et Dynamite Kid a lutté The Fabulous Rougeaus à un tirage de limite de temps à

le tout premier SummerSlam en 1988; 1991 a vu Davey faire équipe avec Ricky

Steamboat et Kerry Von Erich pour battre Power and Glory et The Warlord; il le ferait

retourner à l’époque WWF à SummerSlam ’94 pour aider Bret à repousser Owen Hart et

Jim Neidhart; une défaite contre Sycho Sid est survenue en 1996; et une victoire DQ a vu

Bulldog conserve son championnat d’Europe contre Ken Shamrock en 1997.

Le plan actuel prévoit que le SummerSlam de cette année aura lieu

le 23 août du TD Garden de Boston.

À ce moment, Davey Boy Smith sera intronisé aux côtés de Batista, Jushin ‘Thunder’ Liger, JBL, The Bella Twins, et des deuxièmes intronisations pour le quatuor nWo de Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall et Sean Waltman.