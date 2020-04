Le WWE Hall of Famer Edge a-t-il refusé de se produire à Wrestlemania?

Contrairement aux années précédentes, la WWE a réussi à empêcher les résultats des matchs de WrestleMania d’être divulgués via les sources de lutte. En raison de la pandémie de coronavirus, l’émission d’émissions sera diffusée dans un format enregistré au lieu d’une émission en direct. Plusieurs rumeurs circulent concernant l’extravagance à laquelle la plupart d’entre elles n’ont aucune base.

L’un d’eux était que le Hall of Famer Edge et le membre actif de la RAW, Kevin Owens, ont refusé de travailler à WrestleMania 36. Les enregistrements pour l’événement ont passé mercredi et jeudi soir la semaine dernière et les spéculations suggèrent que ces deux noms n’ont peut-être pas participé à leurs matchs programmés . Mais il n’y a pas de vérité dans ces affirmations dans les médias sociaux, car les deux ont livré ces combats.

Selon Wrestling Observer, les rumeurs étaient fausses, car Edge et Kevin Owens ont travaillé leurs 36 matchs WrestleMania respectifs. Edge sera vu face à Randy Orton dans un match Last Man Standing tandis que Kevin Owens affrontera Seth Rollins dans un concours de simple. Ces deux matches seront utilisés pour culminer en de profondes rivalités devenues personnelles au cours des derniers mois.

Nous pouvons certainement croire que ces deux matchs se sont déroulés conformément au calendrier, car la WWE a fourni les versions finales de ces matchs dans cette dernière édition de Monday Night Raw. Edge est apparu dans un segment préenregistré pour envoyer un message à Orton tandis que Rollins a planté Owens avec un Stomp après un match par équipe de six joueurs.

Edge attend également avec impatience sa carrière post-WrestleMania WWE, pour de bon.

Lors d’une récente interview avec ESPN, le WWE Hall of Famer a choisi certains des noms auxquels il veut faire face après qu’il ait fini avec cette querelle de WrestleMania avec Randy Orton,

«AJ Styles et Edge doivent arriver. En 25 ans dans la même industrie, nous n’avons jamais touché. Comment est-ce possible?

Un gars comme Roman Reigns, mec, il est spécial. C’est un leader, et il a besoin d’autres leaders, et c’est ce que je peux être. Nous en avons également ressenti un peu au Rumble.

Seth Rollins doit arriver. Kevin Owens, Cesaro, Nakamura, Sami Zayn, Aleister Black pour sûr, Matt Riddle, WALTER, Tommaso Ciampa, Velveteen Dream.

Donne-les-moi tous, mec. Je veux juste venir travailler avec mon tuchus et m’amuser. » (avec la permission de wwfoldschool.com)