Légende de la WWE The Rock Watches AEW

All Elite Wrestling a un éminent fan de la lutte – «The Great One» lui-même!

Dwayne ‘The Rock’ Johnson a révélé qu’il se tenait au courant des aventures en cours de Cody, Kenny Omega et du gang lors d’une session Instagram Live avec certains des millions (et des millions) de ses fans.

Répondant à une question lui demandant s’il avait jeté un œil à l’opposition de la WWE, il a répondu par ce qui suit: “Est-ce que je regarde AEW? Oui, bien sûr, je regarde AEW. Je suis très heureux du succès de cette entreprise. Parce que c’est toujours une bonne chose, et cela crée une faim, ce qui est bien”.

“ L’homme le plus électrisant du divertissement sportif ” faisait probablement référence à l’élément concurrentiel que l’existence même d’AEW a ramené à la scène nord-américaine en 2019 – la même énergie qui a permis sa croissance sensationnelle en tant que superstar à la fin des années 1990.

The Rock est profondément ancré dans l’histoire de la WWE et pourrait bien jouer un rôle différent dans son avenir via sa fille et stagiaire actuelle du Performance Center Simone, mais c’était agréable de l’entendre parler franchement des avantages que l’opposition apporte à l’industrie dans son ensemble.

