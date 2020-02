L’énorme annonce des Young Bucks

AEW

Dans une histoire Instagram, les Young Bucks ont taquiné une “énorme” annonce qui sera révélée aujourd’hui sur Being The Elite.

Pour tempérer quelque peu les attentes, le record d’annonces d’AEW a été … mitigé. La gestion des attentes est l’un des rares défauts de traction de col de l’entreprise; Le président Tony Khan a honteusement critiqué le directeur des médias sociaux d’AEW, le juge Jeff Jones, pour avoir annoncé une annonce de lieu (Daily’s Place) avec le type d’hyperbole “ Gabbo ” qui annonce généralement quelque chose de beaucoup plus important.

De plus, que cela soit annoncé sur Being The Elite – le “mouton noir” autoproclamé d’AEW – est une cause de pause. L’annonce de la figurine a été réservée à Dynamite, donc sur cette base, les fans de jeux vidéo sont désespérés d’être annoncés comme dignes de la révélation de la télévision nationale. Matt Jackson a cependant déclaré sur Instagram que “nous travaillons sur cela depuis très longtemps.”

Maintenant, cela indiquerait que ce n’est pas quelque chose d’aussi routinier qu’une annonce de lieu, peu importe à quel point l’idée d’un spectacle californien est chère aux Bucks, mais ensuite, le paysage politisé a rendu l’administrateur beaucoup plus difficile qu’il ne le devrait être. Considérez comment AEW est arrivé à Newark et non à New York.

TL; DR – ce pourrait être le jeu vidéo AKI qui sauvera à jamais les jeux vidéo de lutte professionnelle, mais il pourrait simplement s’agir d’une visite de la côte ouest.