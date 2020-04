L’épouse de Curt Hawkins publie un blog réagissant à sa sortie à la WWE

Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, Curt Hawkins était l’un des lutteurs sortis de la WWE mercredi dernier. Son partenaire d’équipe, Zack Ryder, a également été libéré. Samedi, la femme de Hawkins, Liz Myers, a écrit un nouveau blog à propos de son départ. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de son blog ci-dessous:

À la sortie de Hawkins: «Le mercredi 15 avril, Brian a été libéré de son contrat avec la WWE. Ce matin-là, on a remarqué que les licenciements commenceraient et notre anxiété a atteint son plein potentiel. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les amis et les proches auxquels cela pourrait potentiellement arriver. Brian avait juste besoin de savoir si cela lui arrivait ou non et je priais pour que le téléphone ne sonne pas. Eh bien, le téléphone a sonné et je suis tombé en panne. Vous ne pouvez pas vraiment tomber en panne longtemps lorsque votre enfant de presque 3 ans court à la poursuite de bulles, mais j’ai pleuré. Il y a tellement d’incertitude dans le monde, c’est terrifiant. Une semaine auparavant, ils voulaient qu’il se rende à Orlando pour filmer RAW et la semaine prochaine, ils se débarrassent des gens. Je suis passé de la peur de voir mon mari rentrer du travail avec le Coronavirus à quelques jours plus tard, il a été licencié. »

Sur la façon dont Hawkins a réagi: «Une chose que je peux dire, je suis tellement fier de la façon dont il a tenu le coup. La première fois que cela s’est produit, c’était presque une question de moment, cette fois, c’était juste sorti de nulle part étant donné l’état actuel du monde. Comme il ne peut pas lutter n’importe où en ce moment, il a fait exactement ce qu’il devait faire pour se débarrasser des 4 dernières années, ce qui était essentiellement de se débarrasser de tout ce à quoi il s’accrochait. Il a également guidé d’autres lutteurs qui n’avaient jamais vécu cela auparavant sur ce qu’ils devaient faire pour se préparer au succès. Fondamentalement, tout me ferait pleurer ces derniers jours, qu’il me rende fier de ma tristesse, ou même le regarde toujours en mode papa un jour qui aurait pu être très sombre. Il gère tout avec grâce, ce qui me rassure que nous serons bien. J’ai beaucoup de chance d’être sa femme. »

Sur la façon dont cela l’a affectée: «Pourquoi je me sens impuissant? Pour commencer, je suis enceinte de 30 semaines. Ce n’est pas le sentiment le plus satisfaisant lorsque votre mari perd son emploi et que vous n’en avez pas un pour vous tous les deux. J’ai toujours dit l’année dernière, si j’avais besoin de retourner au travail, je pouvais et je retournerais dans mon domaine (en pensant à 4-5 ans si son contrat ne se renouvelait pas), sans m’attendre à ce qu’il perde son emploi quand je ” m 2 mois avant d’avoir notre enfant encore moins pendant une pandémie. Bien que je ne regrette pas mon temps à la maison, je ressens de la culpabilité et de l’anxiété à propos de la décision que j’ai prise l’année dernière avec un nouveau bébé en route, mais c’est quelque chose que je dois affronter en ce moment. »