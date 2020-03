L’épouse de Jeff Hardy réagit à son retour à la WWE, intéressant SmackDown à WWE PC Statistic

Selon le compte Twitter officiel de WWE Stats, le WWE Performance Center était le 188e lieu à accueillir une édition de SmackDown vendredi soir. C’était également le 16e SmackDown à Orlando, en Floride:

Ce soir, le @WWEPC devient le 188e lieu à accueillir un épisode de #SmackDown. D’autres lieux qui ont récemment rejoint la liste incluent @RogersArena de Vancouver et @FiservForum de Milwaukee.

Ce soir est également le 16e SmackDown à avoir lieu dans la ville d’Orlando (T-6e le plus de tous les temps).

– Statistiques et informations de la WWE (@WWEStats) 14 mars 2020

L’épouse de Jeff Hardy, Beth Hardy, a tweeté ce qui suit après le retour de Jeff sur l’émission WWE SmackDown de la nuit dernière. Dit-elle,

«Bienvenue à nouveau, @JEFFHARDYBRAND! Je ne pourrais pas être plus fier de toi que je ne le suis ce soir. Vous êtes une inspiration absolue. La vraie définition de la détermination et de la résilience. Forever my Main Eventer… ce soir, vous êtes #JackHardy # SmackDown #CharismaticEnigma # 2020JeffHardy #NewChapter. “

– Beth Hardy (@BethBrittHardy_) 14 mars 2020

FURY >>>

– Beth Hardy (@BethBrittHardy_) 14 mars 2020