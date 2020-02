L’ère incontestée commente leur succès, les fans qui y répondent, plus

Lors d’une nouvelle entrevue avec SportBible, The Undisputed Era a commenté le fonctionnement de leur écurie, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

S’il pensait que l’ère incontestée atteindrait ses sommets actuels: «Donc pour moi, non. Je ne m’y attendais pas. J’ai confiance en moi et en chacun de nous. Je suis très confiant dans nos capacités. Je sais que si on leur donnait la chance – comme la chance que nous avons maintenant – que nous réussirions. Mais oui, si je suis totalement honnête, je ne m’attendais pas à ce que cela devienne l’une des… sérieusement, les meilleures factions de la WWE. Comme, en ce qui concerne l’histoire, le soutien et comment derrière [the fans are]… Vers le début pour regarder dans la foule lors d’un TakeOver et j’ai l’impression que toutes les autres personnes portent une chemise Undisputed Era. J’étais comme, “Woah, c’est fou.” Donc, c’était génial. “

On ne peut pas prévoir leur succès: “Je ne pense pas que cela puisse être prédit. Je ne pense pas que vous puissiez entreprendre de faire… comme, cela doit se produire de manière organique », a déclaré Fish. «Il doit aussi y avoir une composante organique et les choses doivent évoluer. Et cela, depuis le début, a évolué et s’est transformé en différentes choses en cours de route. Comme nous en avions parlé avant quand il y en avait trois, puis ajouter Roddy et Roddy était la seule option pour cela et cela nous a fait évoluer. Et vous n’évoluez pas lorsque vous êtes juste assis dans votre zone de confort. Donc, si vous planifiez tout cela, cela ne fonctionne pas. Cela ne peut arriver que lorsque, par exemple, des choses vous sont lancées qui sont inattendues. Vous savez, je ne m’attendais pas à subir une chirurgie du LCA, nous ne nous attendions pas nécessairement à ce que Roddy vienne quand nous étions tous les trois et puis quand cela a été présenté, c’était comme: «Eh bien, oui, bien sûr! C’est la seule option. »Et elle continue juste d’évoluer. Si quelque chose n’évolue pas, que se passe-t-il? Il meurt. Donc, cela continue d’être fort. Pourquoi? Parce qu’il y a eu une évolution complète. “

Sur la façon dont les fans leur ont répondu de manière organique: “Mais sérieusement, comme Adam a dit que nos attentes personnelles, je suppose, pour nous-mêmes … nous savons ce que nous pouvons faire et nous attendons beaucoup de nous-mêmes, mais ensemble, c’est un peu plus imprévisible. Mais je pense que, aussi organiques que les fans nous ont pris, nous nous sommes pris comme groupe juste en fonction du temps que nous nous sommes connus et juste, vous savez, nous les avons vus traverser le meilleur des temps, le pire des temps. Et dans chaque situation, il y a tellement de respect et de confiance que j’ai vraiment l’impression que cela aide. Si vous regardez n’importe quel groupe, n’importe quelle faction de l’histoire de la lutte professionnelle qui a réussi, il y a cela. Il y a du respect et une confiance extrême, et le reste se gère. “

Sur la façon dont le groupe est un scénario d’un million: «Encore une fois, c’est une chose d’être des amis vraiment proches, c’est une autre chose d’être individuellement un catcheur vraiment solide. Mais, comme, c’est un scénario d’un million. Tout simplement parce que nous avons tous des forces et nos propres faiblesses ne signifie pas que tous mis ensemble que le groupe fonctionnerait. Mais le groupe s’intègre parfaitement. De toutes les choses que j’ai faites, c’est la plus naturelle – je ne veux pas utiliser le mot facile – mais amusant. Ce fut une explosion. “