L’ère incontestée: “Nous voulions aider à élever Imperium à Worlds Collide!”

Lors d’une nouvelle entrevue avec TalkSport, The Undisputed Era a commenté affronter Imperium lors du récent événement WWE Worlds Collide. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Kyle O’Reilly sur le public britannique: “Quelque chose au sujet des fans britanniques, je ne sais pas ce que c’est, mais ils sont toujours juste sortis. C’est tout simplement formidable. Ça a toujours été comme ça. “

Bobby Fish sur le but de l’invasion: «Je pense qu’avec le truc de Blackpool, il s’agit de créer cet air d’imprévisibilité et maintenant c’est notre travail de l’emporter avec nous partout où nous allons, et j’ai l’impression que c’est ce que nous faisons. Nous allons de l’avant. Et c’est juste la perception de, vous ne savez pas où ces gars vont se présenter. Ils font ce qu’ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Pour moi, c’est quelque chose qui ajoute vraiment une couche à nous tous. “

Roderick Strong sur le match au Worlds Collide: «Et puis, juste l’occasion d’avoir le match. Imperium se débrouille très bien dans NXT UK, mais ce fut une sorte d’occasion de remonter leur stock contre nous et c’est spécial. Ce genre de moments compte beaucoup pour moi. Où nous pouvons aider à élever ces gars-là aussi parce que nous sommes dans cette position. Vous savez, être dans la position dans laquelle nous nous trouvons est formidable, mais ce que nous pouvons faire avec le “pouvoir” de celui-ci est vraiment flippant. “