L’ère incontestée révèle ses objectifs NXT UK

Adam Cole, Roderick Strong, Kyle O’Reilly et Bobby Fish n’avaient qu’un seul but et un seul but lors du récent événement NXT / NXT UK Worlds Collide.

Les quatre membres ont déclaré à TalkSport qu’ils étaient très déterminés à donner à Imperium une longueur d’avance sur l’échelle de la WWE lors de leur (plutôt excellent) match par équipe, et c’était tout ce à quoi ils pouvaient penser dans les semaines précédant l’événement.

Strong a déclaré lors de l’interview que tout le monde dans Undisputed Era connaît la valeur du pouvoir au sein du système WWE. Lui et ses collègues croient qu’il est essentiel d’utiliser ce pouvoir pour de bon pour aider les autres, et c’est pourquoi ils voulaient mettre Walter, Fabian Aichner, Marcel Barthel et Alexander Wolfe dans l’événement principal de l’émission.

The Era savait très bien que Imperium se débrouillait bien sur NXT UK, mais cette émission a un public plus limité que la marque NXT à part entière. Ainsi, comme les gars généreux qu’ils sont, Cole et sa compagnie ont décidé de faire en sorte que les mondes entrent en collision avec Imperium à 100% et contribuent à accroître leur visibilité.

C’est plutôt cool, et cela montre que le succès au sein de la WWE n’est pas allé aux têtes d’Undisputed Era un tout petit peu.