Les 10 lutteurs les plus uniques ont pris les finisseurs de la WWE

Au début, nous étions sérieusement tentés de mettre l’étrange vente excédentaire de Stunner de Steve Austin par Scott Hall sur cette liste. C’était un enjeu total et une chose de beauté, mais quelqu’un d’autre a pris la décision avec encore plus d’enthousiasme au cours de sa carrière, alors considérez Hall comme une mention honorable.

Ne vous inquiétez pas, il y aura plus de ventes à venir.

Il y a aussi des sacs d’ingéniosité. Chaque finisseur ici a une particularité qui régit simplement; la façon dont les lutteurs examinés ont pris à chaque mouvement des relents de créativité, et cette originalité les a tous aidés à devenir plus mémorables. Vous verrez des gars prétendre qu’ils ont été empoisonnés, les KO se vendent tellement merveilleux qu’ils sont des œuvres d’art et des travaux d’échelle incroyablement inventifs.

Les stars à l’affiche comprennent Chris Jericho, Edge, Shawn Michaels, AJ Styles The Rock et … JTG. Oui, même l’ex-homme de Cryme Tyme s’est mis à l’acte en le faisant exploser dans un épisode de 2013 de Superstars. En fait, comme vous le verrez, sa vente est l’un des points forts, et cela a aidé à faire en sorte que la fin comique de quelqu’un soit terminée.

Qui a dit que l’art de vendre était mort?